Thomas Christiansen advierte que no habrá margen de error

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El seleccionador de la Roja destacó la importancia de cuidar cada detalle ante Curazao. José Luis Rodríguez aseguró que el equipo llega motivado y con el objetivo de ganar.

La selección de Panamá afronta este jueves 12 de noviembre ante Curazao una serie determinante en sus aspiraciones de avanzar al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027.

El equipo, dirigido por Thomas Christiansen, es consciente de que no puede cometer errores en una eliminatoria de ida y vuelta, en la que cada detalle puede resultar decisivo.

En la conferencia de prensa previa al partido de ida, Christiansen advirtió sobre la exigencia del enfrentamiento y la importancia de mantener la concentración durante los dos compromisos.

“Este partido es muy exigente, tanto para los jugadores experimentados como para los jóvenes. Es un partido donde los detalles, los mínimos errores se van a pagar caro y por eso es importante salir bien mentalizados, enfocados. Lo bueno es que tenemos una buena mezcla de jugadores experimentados con varios años conmigo en la selección y los jóvenes apretando y haciéndole también difícil a los mayores”, dijo Christiansen a Sertv Deportes.

Thomas Christiansen conversa con los integrantes de su cuerpo técnico durante el entrenamiento de este miércoles. Foto: Elyseé Fernández

El técnico también reconoció el trabajo de su homólogo de Curazao Dick Advocaat y el crecimiento que ha experimentado el conjunto caribeño. Christiansen destacó la trayectoria del entrenador rival y los resultados que ha conseguido.

“Es importante para una selección tener ese seleccionador con tanta experiencia, tanto conocimiento y que ha estado en tantas batallas difíciles, y luego lo que ha logrado con esta selección de Curazao es de admirar y mucho respeto merece tanto el técnico como su selección”, expresó el entrenador.

Andrés Andrade participa en el entrenamiento de la selección este miércoles en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Foto: Elyseé Fernández

Objetivos claros

Por su parte, el futbolista José Luis Rodríguez aseguró que Panamá llega motivada y con la intención de mostrar su mejor versión ante un rival que ha elevado su nivel en los últimos años.

“Estamos muy motivados, vamos a tratar de salir a dar lo mejor de cada uno de nosotros, disfrutar y jugar al fútbol que es lo que más nos gusta. Curazao ha crecido mucho en los últimos años, las dos veces que hemos venido aquí la verdad que el partido ha sido bastante complicado, pero bueno, nosotros hemos trabajado muy bien esta semana, sabemos lo que queremos. Venimos aquí con un solo objetivo que es ganar”, manifestó Rodríguez.

Thomas Christiansen observa a sus jugadores en el entrenamiento de este miércoles. Foto: Elysée Fernández

Preparación

Antes de viajar a Willemstad, la selección nacional completó ayer su último entrenamiento en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez. La sesión incluyó ejercicios de estiramiento, rondos y dinámicas grupales, bajo la supervisión de Christiansen.

El equipo cerró así una semana de trabajo en la que se incorporaron los últimos convocados que estaban pendientes de integrarse al grupo. La delegación viajó con 23 futbolistas, mientras que Daivis Murillo y Giovany Herbert quedaron fuera de la convocatoria para este compromiso por decisión técnica.

El ganador de la serie avanzará al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf, previsto para marzo de 2027 en Los Ángeles, y asegurará su clasificación a la Copa Oro 2027.