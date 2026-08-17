Thomas Christiansen regresa a Panamá y presencia el Plaza Amador vs. Alianza

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El técnico de la Selección de Panamá reapareció este domingo en el Rommel Fernández tras permanecer varios días en España junto a su familia.

Thomas Christiansen ya está de regreso en Panamá. El técnico de la Selección Nacional se dio cita este domingo en el estadio Rommel Fernández para presenciar el partido entre Plaza Amador y Alianza, correspondiente a la cuarta jornada del torneo Apertura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El hispano-danés regresó al país después de permanecer varios días en España junto a su familia. Su presencia en territorio panameño se produce pocas semanas después de que la Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunciara oficialmente su continuidad al frente del combinado nacional.

Christiansen conversó brevemente con medios presentes en el estadio y confirmó que ya se encuentra listo para retomar el trabajo con miras al nuevo ciclo de la selección.

“Sí, ya estamos aquí de vuelta y mañana ya toca conversaciones y empezar a trabajar”, manifestó el seleccionador a SERTV y Datitos TV.

La prolongada presencia del entrenador en España había generado cierto ruido debido a que el comunicado emitido por la FPF el pasado 13 de julio establecía que “la nueva etapa de Christiansen comenzará el 1 de agosto de 2026”, con el objetivo de llevar el proceso hasta el Mundial de 2030.

La FPF anunció el 13 de julio la continuidad de Christiansen como entrenador de Panamá, extendiendo así un proyecto que comenzó en 2020.

En principio, el nuevo acuerdo contempla su permanencia hasta diciembre de 2026, aunque la intención de la federación es que lidere el proceso clasificatorio rumbo a la Copa Mundial de 2030.

El regreso de Christiansen se produce además en un momento en el que Panamá comienza a mirar hacia sus próximos compromisos internacionales después de su participación en el Mundial de 2026.

La primera prueba será en octubre, durante una gira por Japón. Panamá disputará un cuadrangular internacional en el que enfrentará a Nueva Zelanda el jueves 1 de octubre en el Estadio Internacional de Yokohama.

En la otra semifinal se medirán Japón y Ecuador. Los ganadores jugarán la final el lunes 5 de octubre en el Estadio Nacional de Tokio, mientras que los perdedores disputarán el partido por el tercer lugar.

Christiansen considera que la gira representa una oportunidad para comenzar a observar nuevas alternativas dentro del plantel y avanzar en el relevo generacional.

“Yo creo que es bueno para ver nuevos jugadores, ese cambio generacional que tiene que haber”, señaló.

Los partidos en territorio japonés servirán como preparación para los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, programados para noviembre. Panamá todavía espera conocer a su rival en esa instancia.

El objetivo será avanzar nuevamente al Final Four del torneo, una fase a la que Panamá ha llegado en las últimas tres ediciones bajo la conducción de Christiansen. Esta vez, la instancia decisiva se disputará en marzo de 2027.

El entrenador también valoró el respaldo recibido tras confirmarse su continuidad al frente de la selección.

“Muy bien, muy contento y agradecido”, respondió Christiansen al ser consultado sobre cómo se siente después de recibir nuevamente el respaldo de la federación y de los aficionados panameños.