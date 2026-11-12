NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El exmariscal de campo de la NFL concluyó su etapa como consejero del Birmingham City, club del que es accionista minoritario desde agosto de 2023 y que actualmente ocupa los primeros puestos del Championship.

La leyenda de la NFL Tom Brady ha terminado su colaboración profesional con el Birmingham City, actual líder del Championship (Segunda división inglesa).

1 Tom Brady terminó su participación profesional con el Birmingham City, club que compite en la segunda división del fútbol inglés. 2 El exmariscal de campo se convirtió en accionista minoritario en agosto de 2023, mediante una asociación con Knighthead Capital Management, propietaria del equipo. 3 Brady conquistó siete títulos de la NFL, seis con los New England Patriots y uno con los Tampa Bay Buccaneers. 4 Brady trabaja como analista de fútbol americano para la cadena FOX y mantiene inversiones en otras organizaciones deportivas.

El ganador en siete ocasiones de la Super Bowl se convirtió en accionista minoritario del club en agosto de 2023, a través de una asociación con los dueños, Knighthead Capital Management. La mayor parte del rol de Brady en el club era asistir como consejero.

Birmingham City ha anunciado que el accionista y múltiple campeón del fútbol americano, Tom Brady, ha abandonado sus inversiones con el club, a pesar de ir de líderes en la Championship. ❌🏉 https://t.co/NsbF5e00dr — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) November 9, 2026

“El Birmingham City le expresa su sincera gratitud a Tom Brady por su ayuda al club durante los últimos tres años. Ha sido increíble tener a alguien con la experiencia de Tom y su pasión asociada al club y queremos seguir construyendo en eso desde el campo de entrenamiento a la comunidad de Birmingham”, dijo el club inglés en un comunicado.

Tom Brady is back in New England. (via @FOXSports) GBvsNE -- 4:25pm ET on FOX/FOX One Stream on @NFLPlus https://t.co/9NjLnt21Bx — NFL (@NFL) November 8, 2026

Desde su retirada, Brady ha actuado como analista en la cadena estadounidense FOX, además de haber hecho inversiones en el equipo de fútbol americano Las Vegas Raiders y en el de la WNBA Las Vegas Aces.

El Birmingham City es el actual líder del Championship, con 29 puntos en quince jornadas, los mismos que el Middlesbrough y el Stoke City.