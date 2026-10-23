Trabajadores del Rod Carew piden diálogo para resolver el conflicto por sus salarios

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los empleados de seguridad, mantenimiento y administración aseguran que esperan una respuesta de las autoridades.

Un grupo de 23 trabajadores del Estadio Nacional Rod Carew mantiene cerrado el coliseo desde este lunes 19 de octubre, con el argumento de que no se les ha completado el pago correspondiente a la primera quincena de octubre.

Los empleados aseguran que recibieron una parte de sus salarios el 15 de octubre y que se les prometió entregar el monto pendiente al día siguiente. Sin embargo, hasta la tarde de este jueves, no habían obtenido una respuesta concreta.

La situación afecta a personal de seguridad, mantenimiento y labores administrativas, que es pagado a través del subsidio mensual que Pandeportes otorga para la administración de este coliseo.

Los trabajadores afirman que la falta de este dinero representa una dificultad directa para cubrir gastos básicos, como el transporte, la alimentación y las necesidades de sus familias.

La entrada del estadio Rod Carew permanece cerrada desde el lunes. Foto: Elysée Fernández

Tomás Salazar, quien trabaja en el área de seguridad y tiene 26 años de laborar en el estadio, explicó que la decisión de cerrar las puertas responde al incumplimiento de los compromisos de pago y a la incertidumbre que mantienen porque ya son varias las ocasiones en que esto ha sucedido.

“Mantenemos el estadio cerrado, ya que es la tercera vez que se nos retiene el pago. Solamente se le está pidiendo al señor [Miguel] Ordóñez, director de Pandeportes, que proceda a hablar con nosotros, ya que tenemos esa inquietud de que solamente se nos dice que se nos va a pagar la final de la quincena del 15 de octubre, pero después de ahí volvemos a lo mismo de siempre”, expresó Salazar, quien reiteró que el grupo está dispuesto a conversar para encontrar una salida al conflicto.

Por su parte, Luz Bertiaga, quien también trabaja en el departamento de seguridad, dijo que los empleados necesitan una respuesta que les permita afrontar sus compromisos cotidianos mientras esperan que se resuelva la situación.

“Queremos una solución, que la persona encargada hable con nosotros y hagamos una solución, porque tenemos familia y todos estamos afectados. Tenemos una situación mala, que es para el pasaje, para movernos, para nuestras comidas, o sea, queremos que nos den una solución”, mencionó Bertiaga.

Trabajadores del estadio Rod Carew conversan durante la protesta. Foto: Elysée Fernández

Hasta la tarde de este jueves, según los empleados, no habían recibido una respuesta concreta sobre cuándo se completaría el pago de la quincena.

Se intentó contactar al administrador del estadio y a un integrante del Patronato y no se les pudo ubicar.

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