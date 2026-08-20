Umecit es goleado en Guatemala en su despedida de Copa Centroamericana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En el mismo Grupo C de la Copa Centroamericana, Alianza FC recibirá este jueves al Olimpia hondureño en el estadio Rommel Fernández.

El equipo de Umecit FC cerró su participación en la Copa Centroamericana de Concacaf con una nueva derrota. El conjunto panameño cayó este miércoles por 4-1 ante Deportivo Mixco, en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, en Guatemala, y se despidió del torneo internacional sin sumar puntos.

El equipo dirigido por Julio Infante tuvo una complicada primera mitad, en la que recibió cuatro goles en apenas 25 minutos. Mixco salió decidido a aprovechar su condición de local y encontró rápidamente los espacios ante una defensa umecista que tuvo dificultades para contener los ataques del conjunto guatemalteco.

El 1-0 llegó al minuto 16. Yonatan Pozuelos realizó una jugada individual por el sector derecho y envió un centro que encontró al argentino Nicolás Martínez, quien controló el balón y definió para abrir el marcador.

Cuatro minutos después, al 20′, llegó el segundo. Un error defensivo de Umecit permitió que Lynner García ingresara al área y sacara un potente remate cruzado de pierna derecha para superar al guardameta David Almengor.

La pesadilla continuó al 25′. Martínez volvió a aparecer en el área tras recibir un balón largo de García. Ante la salida de Almengor, el delantero argentino definió por encima del portero con un sombrerito para colocar el 3-0.

Julio Infante reacciona este miércoles, en un partido por la Copa Centroamericana de Concacaf entre Deportivo Mixco y UMECIT en el estadio El Trébol, en Ciudad de Guatemala. EFE / Fernando Ruiz

Antes del descanso, Mixco amplió todavía más la diferencia. García filtró un balón hacia Pozuelos, quien quedó con espacio para avanzar hacia el área y definir con la pierna derecha para el 4-0.

Para la segunda parte, Infante realizó modificaciones en busca de una reacción. Erick Rodríguez y Emmanuel Gómez ingresaron para intentar darle mayor profundidad al conjunto panameño.

Umecit consiguió descontar al minuto 60. Tras un centro que atravesó el área, Emmanuel Gómez apareció en el segundo palo y definió para marcar el 4-1. El tanto dio algo de vida al cuadro panameño, que intentó acercarse nuevamente en el marcador.

Sin embargo, la falta de contundencia evitó que Umecit pudiera convertir sus oportunidades en una remontada. Mixco administró la ventaja durante los minutos finales y aseguró sus primeros tres puntos de la competición.

Marlín Cuero (d) de Mixco disputa el balón con Jacinto Fuentes de Umecit. EFE / Fernando Ruiz

La derrota confirma también el complicado momento que atraviesa Umecit. El semifinalista del pasado Torneo de Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol no gana desde el sábado 2 de mayo, cuando derrotó 5-2 a Tauro en la jornada 16.

Desde entonces, los dirigidos por Infante acumulan 109 días sin conocer la victoria, con cinco empates y cinco derrotas entre el torneo local y la Copa Centroamericana.

Umecit, que debutó en una competición internacional, terminó su participación sin puntos después de caer anteriormente frente a Olimpia de Honduras y Saprissa de Costa Rica en el estadio Universidad Latina de Penonomé.

Ahora, el conjunto umecista deberá concentrarse nuevamente en la LPF. Este domingo enfrentará a Plaza Amador por la quinta jornada del Torneo Apertura 2026, en busca de poner fin a una racha negativa que ya supera los tres meses.

El equipo aliancista suma tres puntos después de dos partidos y posteriormente tendrá que visitar al Deportivo Mixco el jueves 27 de agosto en El Trébol, en el cierre de la fase de grupos.