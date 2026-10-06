NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La celeste goleó 1-6 con doblete de Maximiliano Araújo y goles de Darwin Núñez, Rodrigo Zalazar, Juan Manuel Sanabria y Rodrigo Aguirre.

La selección de Uruguay goleó este martes por 1-6 a India en un encuentro amistoso y, de esa forma, cerró de la mejor manera posible una gira por Asia en la que se estrenó con una derrota y luego sumó dos triunfos.

Un tanto de Darwin Núñez, dos de Maximiliano Araújo, uno de Rodrigo Zalazar, uno de Juan Manuel Sanabria y uno de Rodrigo Aguirre sellaron la victoria del conjunto dirigido por Diego Forlán.

We gave it our all. #INDURU #BlueTigers #IndianFootball https://t.co/tsl1fxzukw — Indian Football (@IndianFootball) October 6, 2026

Tras un comienzo en el que evidenció algunos problemas tanto en su última línea como en el sector defensivo del centro del campo, la Celeste se acomodó en el campo y fue imparable para su rival.

1 La Celeste terminó la gira con victorias sobre Corea del Sur (4-1) e India (6-1), además de caer ante Japón (3-2). 2 Darwin Núñez, Maximiliano Araújo (2), Rodrigo Zalazar, Juan Manuel Sanabria y Rodrigo Aguirre marcaron para Uruguay. 3 Uruguay aprovechó la gira para probar jugadores y dar minutos a futbolistas que forman parte del proceso hacia el Mundial de 2030.

India aprovechó los primeros instantes para complicarlo en algunas oportunidades, aunque luego fue poco lo que pudo hacer para frenar a un equipo que en los tres encuentros que disputó mostró su mejor fase ofensiva en mucho tiempo.

Apenas se jugaban 10 minutos cuando Pramveer Ranbir derribó a Federico Viñas dentro del área y Darwin Núñez cambió el penalti por gol para poner a Uruguay arriba en el marcador.

Mientras tanto, en la mitad de la primera parte, y luego de que ambos crearan opciones de peligro, una gran maniobra de Ryan Williams y un despeje hacia el medio del portero Thiago Cardozo permitió que Anirudh Thapa igualara el juego.

https://t.co/JuKkyei1lJ — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 6, 2026

Poco después del gol, el partido estuvo demorado por una tormenta eléctrica que llevó a que los futbolistas debieran abandonar el campo de juego por unos 30 minutos.

A la vuelta, Santiago Mouriño habilitó de gran manera a Nahitan Nández, quien centró el balón desde la derecha para que Maximiliano Araújo lo empujara hacia la portería y marcara el 1-2 con el que se fue la primera parte.

El segundo tiempo fue todo de un Uruguay que aprovechó los amistosos para darle confianza a varios de sus habituales titulares y a probar jugadores que serán parte del proceso que tiene en la mira la Copa del Mundo de 2030.

A los 53 minutos de tiempo corrido, Núñez bajó el balón para Rodrigo Zalazar y el centrocampista del Sporting portugués selló el tercero con un potente disparo desde afuera del área.

El cuarto gol uruguayo llegó seis minutos después, cuando Federico Viñas asistió de gran manera a Maxi Araújo y el número 20 definió cruzado para dejar sin opciones al portero Gurpreet Singh Sandhu.

Ya con los equipos utilizando onces con muchas variantes respecto de los que comenzaron jugando, Uruguay marcó el quinto a los 60 minutos tras un centro de Facundo Pellistri que Sanabria empujó hacia la portería y el sexto a los 86 por intermedio de Rodrigo Aguirre.

De esta forma Uruguay sumó una nueva victoria en una gira en la anteriormente cayó por 3-2 ante Japón y goleó por 1-4 a Corea del Sur.