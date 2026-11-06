NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El centrocampista del Real Madrid fue incluido en la lista de 28 jugadores presentada por Diego Forlán para la fecha FIFA de noviembre.

El centrocampista de Real Madrid Federico Valverde fue convocado por Uruguay para los amistosos de noviembre ante Argentina y República Dominicana y de esa forma podría sumar sus primeros minutos bajo las órdenes de Diego Forlán.

Este viernes, el seleccionador interino de la absoluta y técnico de la sub-20 presentó la lista de 28 citados para la próxima fecha FIFA, en la que también aparecen Ronald Araujo, José María Giménez, Mathías Olivera, José María Giménez, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta y Darwin Núñez.

Lista definitiva de Diego Forlán para los amistosos con Argentina y República Dominicana por Fecha FIFA 📋 https://t.co/hUkNrSRGfi — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 6, 2026

Mientras tanto, las principales sorpresas son la inclusión del portero Sebastián Jaume -único convocado que defiende a un equipo del medio local- y del atacante del Philadelphia Union de Estados Unidos Bruno Damiani.

Uruguay se enfrentará con Argentina el 13 de noviembre en ‘La Bombonera’ de Buenos Aires.

1 Regreso a la selección: Federico Valverde fue convocado por Uruguay para los amistosos de noviembre ante Argentina y República Dominicana. 2 Posible estreno con Forlán: El centrocampista del Real Madrid podría disputar sus primeros minutos bajo la dirección interina de Diego Forlán. 3 Lista de convocados: El seleccionador presentó una nómina de 28 futbolistas para la próxima fecha FIFA. 4 Figuras convocadas: Además de Valverde, aparecen Ronald Araújo, José María Giménez, Mathías Olivera, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta y Darwin Núñez. 5 Sorpresas de la convocatoria: El portero Sebastián Jaume, único representante de un club del fútbol uruguayo, y el delantero Bruno Damiani, del Philadelphia Union de Estados Unidos.

Dicho encuentro será el tercer amistoso que pondrá cara a cara a estas selecciones en el siglo XXI. Anteriormente jugaron en 2003 y en 2019.

En tanto, la Celeste se medirá cuatro días después con República Dominicana en el estadio Domingo Burgueño Miguel del departamento (provincia) de Maldonado, donde se encuentra la mundialmente reconocida ciudad de Punta del Este.

Detalles confirmados para los dos partidos de la Fecha FIFA de noviembre ℹ️ https://t.co/95Sj7d9bay — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 5, 2026

Esos amistosos serán el cuarto y el quinto desde que Forlán dirige interinamente a la absoluta. Los primeros finalizaron con derrota por 3-1 ante Japón, con victoria por 1-4 frente a Corea del Sur y con goleada por 1-6 ante India.

Valverde no pudo disputar ninguno de estos encuentros por una lesión sufrida defendiendo la camiseta del Real Madrid.