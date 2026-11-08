‘Vine aquí para ganar el título’, dice ‘Vozinha’ tras ganar la liga chilena con Colo Colo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El portero mundialista de Cabo Verde Josimar José Évora Dias ‘Vozinha’ afirmó este domingo que vino a Chile para “ganar el título” con Colo Colo, tras alcanzar su primer campeonato jugando en el extranjero.

“Vine aquí para eso, para ganar el título y gracias a Dios conseguimos lograr este gran título. Estoy muy feliz y muy contento”, dijo en declaraciones en la transmisión oficial al culminar el encuentro.

El guardameta, de 40 años, fue titular en el arco en la victoria de visitante de los albos por 1-2 ante Ñublense, que significó el trofeo 35 en la historia del club.

‘Vozinha’ le dedicó el título a su familia. “(Esto es para) toda mi familia, para todo Cabo Verde, mis compañeros y para todos los hinchas de Colo Colo”.

Para ‘Vozinha’ es el título más importante de su carrera, en la que solo había conseguido un campeonato con el Mindelense de su país y una Copa Chipre con el AEL Limassol.

“Pienso que culminar todo lo que he hecho durante toda mi vida, toda mi carrera y estoy muy feliz por eso”, mencionó al respecto en una entrevista a TNT Sports.

Jugadores de Colo Colo celebran este domingo, en un partido del Campeonato Nacional de la Liga de Primera entre Colo Colo y Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún de Chillan (Chile). EFE

Tras emerger en el Mundial 2026 jugando con Cabo Verde, donde se convirtió en figura del torneo al enfrentar a España y Argentina con grandes actuaciones, el portero corona un semestre en el que también estuvo nominado al Balón de Oro.

El arquero caboverdiano fue protagonista en la última jugada del duelo de este domingo, al detener un remate esquinado que habría sido el empate del equipo de Chillán.

“Es el trabajo de todo el equipo durante todo el campeonato, llegué aquí cuando faltaban muy pocos juegos, pero estoy siempre para ayudar. También fallé en algunos momentos, erré, pero eso es parte de fútbol y ahora pienso celebrar”, comentó.