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    Fútbol

    Vinicius: ‘Ocho años en el Bernabéu son muy cortos. Seis años más y para siempre’

    En el comunicado, Real Madrid lo define como “uno de los jugadores más importantes de una de las etapas más exitosas” de su historia.

    EFE
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    Vinicius: ‘Ocho años en el Bernabéu son muy cortos. Seis años más y para siempre’
    Vini Jr. se incorporó el pasado lunes a la pretemporada del Real Madrid. Cortesía

    El brasileño Vinicius Junior, que ha renovado su contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2032, se ha mostrado feliz con su continuidad y asegura en la redes sociales que “ocho años en el Bernabéu son muy cortos; Seis años más y para siempre”.

    Vinicius., cuyo contrato expiraba en junio de 2027, había incorporado a la pretemporada del equipo este lunes, después de disfrutar de unas vacaciones tras participar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con Brasil.

    “Vinicius Jr. llegó al Real Madrid en julio de 2018, con 18 años. En sus ocho temporadas defendiendo nuestra camiseta, ha disputado 375 partidos, en los que ha marcado 128 goles y ha ganado 14 títulos: 2 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España”, recuerda el club.

    Además, el Real Madrid destaca los goles en las dos finales de Liga de Campeones con las que cuenta en su palmarés (2022 y 2024), así como el The Best de la FIFA en 2024, el once Mundial de la FIFA ese mismo año o el mejor equipo de la temporada de la Liga de Campeones (2022, 2023 y 2024).

    Este miércoles, trabajó junto a sus compañeros mientras, en las oficinas madridistas, los directivos José Ángel Sánchez y Juni Calafat se reunían para abordar la cuestión, que ha terminado en renovación.

    EFE

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