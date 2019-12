9 mitos sobre el tinnitus (zumbido de oído)

1

El tinnitus siempre es indicativo de una enfermedad.

Falso. El tinnitus, acúfenos o zumbido de oídos es muy común y afecta a 1 de cada 5 personas. El tinnitus puede ser secundario a trastornos del oído o a trastornos de otros órganos o sistemas como la articulación de la mandíbula, la columna cervical, el sistema cardiovascular o la tiroides. Raramente, es indicativo de alguna afección seria.

El tinnitus puede aparecer por consumo excesivo de tabaco o alcohol, o de sustancias estimulantes como café, té, chocolate y bebidas energéticas. El tinnitus es también un posible efecto secundario en más de 200 medicamentos. Si una persona padece de tinnitus en forma frecuente o severa, y siente que se está afectando su calidad de vida, es conveniente que consulte al otorrinolaringólogo con el propósito de que este determine si hay una condición médica que lo esté causando.

2

Es frecuente luego de exposición a ruidos fuertes.

Cierto. Los ruidos fuertes, como los que se dan en conciertos o después de disparos o fuegos artificiales, pueden inflamar las células auditivas y alterar su metabolismo. Con un período de reposo sin ruidos, las células auditivas se recuperan. Si la exposición al ruido continúa por un período prolongado, los daños a las células auditivas pueden ser permanentes, ocasionando que estas células envíen señales defectuosas al cerebro. Esto causaría que el cerebro interprete estas señales distorsionadas como sonidos muy diversos como cantos de grillos, tambores, gotas de lluvia, truenos, etc.

3

Solo afecta a personas ancianas.

Falso. El tinnitus afecta a personas de todas las edades. En niños, el tinnitus se puede presentar por golpes en la cabeza, por alergias o por tapones de cera. En los jóvenes se presenta con frecuencia asociado al uso de reproductores personales de música a volúmenes elevados.

4

Puede alterar las relaciones con otras personas.

Cierto. Si afecta la vida de una persona, tiene el potencial de perjudicar sus relaciones, pero eso no quiere decir que deba impactarlas negativamente. Como es una condición silenciosa para los que le rodean, el paciente tendría el apoyo de amigos y familiares si los educa en lo que significa el tinnitus y los ajustes que hace para adaptarse al mismo.

5

Tener tinnitus significa que uno se quedará sordo.

Falso. El tinnitus puede ser un indicativo de una lesión auditiva transitoria o permanente. Aunque el tinnitus es dos veces más común en personas con pérdida auditiva que en personas con audición normal, su presencia no significa que la persona se está quedando sorda. La consulta al especialista suele ser de beneficio, ya que mediante algunas pruebas se puede verificar el estado de la audición y despejar el miedo a padecer de una condición seria.

6

Es normal que provoque ansiedad.

Cierto. Y también puede experimentar problemas de concentración, falla en la memoria, irritabilidad y trastornos del sueño. Esto se debe a que las respuestas del sistema nervioso a los sonidos están ligadas a respuestas emocionales como el miedo y la ansiedad. Antes de vivir en comunidad, el hombre, al igual que la mayoría de los mamíferos, dependía de su sistema auditivo para su supervivencia. Hoy en día, si escuchamos una bocina de auto al cruzar una calle, podemos experimentar una respuesta emocional similar a la que tiene un venado en la selva cuando escucha a la distancia el sonido de un depredador. Una persona puede tener sentimientos de miedo y ansiedad cuando se manifiesta el tinnitus por primera vez.

7

El tinnitus puede causar insomnio.

Cierto. El tinnitus es más perceptible en la noche, cuando hay menos ruido ambiental y puede ser lo suficientemente irritante para impedir que la persona que lo padece concilie el sueño. Para corregir este problema, es importante que la persona practique buenos hábitos de higiene del sueño: evite antes de acostarse fumar o tomar café, ejercicios físicos intensos, uso de la computadora y ver programas violentos en la televisión. Levantarse a la misma hora todos los días y acostarse cuando se tenga sueño ayudan en este proceso. Cualquier aparato que haga ruido en la habitación ayudará a enmascarar el tinnitus, ya sea que se trate de un reloj, radio, abanico, purificador de aire, humidificador o acondicionador de aire. También hay dispositivos electrónicos especialmente diseñados para este fin.

8

Puede prevenirse.

Cierto. Existen medidas sencillas que ayudarían a prevenir la aparición de tinnitus como: no utilizar palillos de algodón para la limpieza de los oídos, proteger los oídos con tapones y orejeras cuando se esté expuesto a ruidos y no abusar de los analgésicos como la aspirina.

9

No existe tratamiento.

Falso. Si bien es cierto que la medicina aún no conoce bien todos los mecanismos que desencadenan el tinnitus, eso no es motivo para que algunos profesionales todavía les digan a sus pacientes que no hay nada que se pueda hacer con el tinnitus y que sufrirán por el resto de sus vidas. Para tratar el tinnitus, primero hay que descartar causas médicas tratables que van desde la remoción de tapones de cerumen hasta el tratamiento de la hipertensión arterial o el cambio de medicamentos. En caso de tinnitus y pérdida auditiva, el uso de aparatos auditivos de amplificación (audífonos) mejorará la audición y reducirá parcial o totalmente el tinnitus.

(La autora es jefa del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital del Niño y miembro de la Junta Directiva de la Fundación Oír es Vivir. Correo electrónico: stellarowley@gmail.com).