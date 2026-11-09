$192.6 millones genera el turismo de reuniones a Panamá en 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Gloria De León, administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, precisó que este año el país tenía programados 188 eventos y congresos internacionales, de los cuales restan un poco más de 30 por realizarse en estos últimos dos meses.

Panamá busca consolidar y diversificar su estrategia hacia el turismo de reuniones, un sector que genera a nivel mundial miles de millones de dólares y deja incluso el doble que el turismo de ocio.

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, detalló que este año solo la realización de eventos ha dejado alrededor de $192.6 millones directos, sin incluir el impacto indirecto.

La funcionaria precisó que para este año se tenían programados 188 eventos confirmados, de los cuales todavía quedan más de 30 por realizarse antes del 31 de diciembre.

“192.6 millones de dólares en los congresos y convenciones que hemos realizado de enero a octubre. Para este año 2026 nosotros tenemos 188 eventos confirmados, faltan 30 y pico eventos hasta el 31 de diciembre”, expresó De León en el marco del Congreso Mundial de Turismo de reuniones del ICCA.

Gloria De León, administradora de la ATP, dijo que el turismo de reuniones aporta este año al país 192millones de dólares y aún faltan más de 30 eventos por realizarse.



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La administradora destacó que este segmento turístico tiene un efecto multiplicador en la economía, debido a que los participantes de congresos internacionales demandan alojamiento, transporte, alimentación y actividades recreativas, lo que beneficia a diferentes actividades comerciales y de servicios.

“Hay eventos de todos los tamaños, siempre la meta es poder traer eventos grandes, congresos grandes, que generen ocupación hotelera. Todos los que se hospedan necesitan transportarse, necesitan comer, necesitan hacer actividades, entonces eso definitivamente impacta toda la cadena de valor”, señaló.

Salomón Shamah, director general de Promtur Panamá; Senthil Gopinath, CEO de ICCA; Gloria de León, administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá; el presidente José Raúl Mulino; y Christoph Tessmar, director del Barcelona Convention Bureau y nuevo presidente de ICCA, durante el Congreso Mundial de ICCA 2026, celebrado en Panamá. LP/Alexander Arosemena

Congreso internacional reúne a representantes de más de 80 países

De León resaltó la importancia de que Panamá sea sede del encuentro internacional de la industria de reuniones, que se desarrolla del 8 al 11 de noviembre y congrega a más de 1,200 participantes vinculados con la toma de decisiones sobre las futuras sedes de congresos y convenciones.

“Este evento ha traído más de 1,200 personas tomadoras de decisiones, diferentes asociaciones, más de 80 países están ahora mismo aquí en nuestro país”, afirmó.

Gloria De León, administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá. LP/Alexander Arosemena

La funcionaria explicó que la celebración de este congreso representa una oportunidad para presentar las ventajas competitivas del destino ante organizaciones internacionales que buscan sedes para sus próximas reuniones.

De hecho, reveló que ya se han sostenido encuentros con 11 asociaciones interesadas en evaluar a Panamá para la organización de futuros eventos.

“En el día de ayer pudimos reunirnos con 11 asociaciones que ya han decidido ver a Panamá para sus próximos eventos. Así es que resultados al final, que es lo que estamos buscando”, manifestó.

La 65 edición del Congreso Mundial de Turismo de Reuniones ICCA congrega a más de 1,200 asistentes de 80 países en Panamá. LP/Alexander Arosemena

Agregó que los visitantes internacionales también están aprovechando su estadía para conocer la oferta gastronómica y turística del país.

La estrategia, indicó, no se limita a incrementar el número de congresos, sino que también busca aprovechar el contacto con ejecutivos y representantes internacionales para promover oportunidades de inversión y negocios en Panamá.

Por su parte, Andrés Escandón, director regional de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA) para América Latina y el Caribe, destacó que Panamá ha fortalecido su posición para competir por la organización de grandes eventos internacionales, gracias a su infraestructura, capacidad hotelera y al trabajo conjunto entre el sector público y privado.

Andrés Escandón, director regional de ICCA para América Latina y el Caribe, resaltó que Panamá está entre los países que más eventos y congresos internacionales puede atraer.



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Resaltó que es la primera vez que el país recibe el congreso mundial de ICCA, un encuentro que, a su juicio, representa un reconocimiento a la estrategia desarrollada para impulsar el turismo de reuniones.

Escandón aseguró que el Centro de Convenciones de Panamá se encuentra entre los cinco principales de América Latina y el Caribe, tanto por su tamaño como por la flexibilidad de sus instalaciones.

Turismo tras el terremoto

La administradora de la ATP reconoció que todavía existe cierta resistencia a viajar hacia destinos turísticos del interior del país tras el sismo ocurrido hace aproximadamente un mes.

Sin embargo, aseguró que la ATP ha trabajado con las cámaras regionales de turismo y los establecimientos hoteleros para promover la recuperación de la actividad.

La funcionaria mencionó que destinos como Santa Catalina y Playa Venao reportaron actividad turística durante las fiestas patrias de noviembre, con restaurantes llenos y movimiento de visitantes.

“Todavía existe un poco de recelo para visitar el interior, sin embargo, para fiestas patrias pudimos ver un Playa Venao bastante activado, un Santa Catalina con restaurantes llenos”, señaló.

Sobre la celebración de los próximos carnavales en zonas afectadas por el sismo, indicó que las decisiones corresponderán a las autoridades locales, en coordinación con las comunidades y las instituciones involucradas.