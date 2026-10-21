NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Ejecutivos de compañías de 17 países evalúan oportunidades de inversión en sectores como logística, energía, comercio e infraestructura.

Panamá reúne a 27 líderes de empresas multinacionales procedentes de 17 países, en el marco de la Reunión de Estrategia País del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), en el que exploran oportunidades de inversión y fortalecer las relaciones comerciales con compañías internacionales.

La reunión comenzó este miércoles 21 de octubre y contempla encuentros entre altos ejecutivos, el presidente de la República, José Raúl Mulino, y ministros de Estado para abordar las perspectivas económicas del país, la estabilidad macroeconómica y las reformas necesarias para mejorar el clima de inversión.

Entre los participantes figuran Toby Rice, presidente y director ejecutivo de EQT Corporation; Vincent Clerc, director ejecutivo de A.P. Møller-Maersk; Andrés Gluski, presidente y director ejecutivo de AES Corporation; y Niclas Mårtensson, director ejecutivo de Stena Line Group.

Las conversaciones se concentran en logística, infraestructura energética, comercio, las operaciones portuarias y las oportunidades vinculadas al Canal de Panamá.

La jefa para América Latina del Foro Económico Mundial, Marisol Argueta de Barillas, explicó que la agenda también incluye el fortalecimiento de las cadenas de suministro, la sostenibilidad y el desarrollo de soluciones ambientales para las actividades portuarias.

Asimismo, se analizarán iniciativas para impulsar la economía circular, fortalecer el ecosistema industrial y mejorar la resiliencia de las cadenas de suministro. Como parte del encuentro, está prevista la firma de un memorando de entendimiento entre el WEF y el Ministerio de Ambiente.

Por su parte, Kristelle Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia, señaló que el objetivo del Gobierno es presentar a los inversionistas internacionales las oportunidades que ofrece Panamá y fomentar la inversión extranjera directa como una fuente de generación de empleo.