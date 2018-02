Abrirán oficina de representación de la Cámara de Comercio de Dubái en Panamá

El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Augusto Arosemena, y el presidente de la Cámara de Comercio de Dubái, Majid Saif Al Ghurair, firmaron este martes 27 de febrero un memorando de entendimiento, con el cual se anunció la apertura de una oficina de representación de esta cámara en Panamá.

La firma se dio en el marco del Foro Global de Negocios sobre Latinoamérica en los Emiratos Árabes Unidos, informó la Secretaría de Comunicación del Estado.

Building sustainable partnerships and diversifying our international relationships at all levels is a priority. This reflects our leadership’s belief in the importance of opening up to the world and creating bridges of communication & cooperation in all aspects pic.twitter.com/M5hnW6qz3p