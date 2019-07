Alivio de sanciones de Donald Trump a Huawei aún no es definitivo

Huawei Technologies Co. Ltd. obtuvo un alivio muy necesario de algunas de las sanciones comerciales impuestas por Estados Unidos, cuando el presidente Donald Trump dijo durante el fin de semana que reduciría las restricciones a la gigante tecnológica china.

En una señal de optimismo en el mercado, las acciones de los proveedores de Huawei repuntaron en todo el mundo el lunes: la taiwanesa Largan Precision aumentó 10% en Taipei y Taiyo Yuden subió15% al cierre en Tokio. NeoPhotonics Corp., que obtiene la mitad de sus ventas de Huawei según datos de cadena de suministro de Bloomberg, se disparó hasta 21% en Nueva York, su mayor ganancia intradía en casi un año. Micron Technology Inc. también subió. Nokia Oyj y Ericsson AB, los principales rivales de equipos 5G de Huawei, abrieron a la baja en Europa.

Pero las restricciones en el negocio de Huawei abundan y algunos analistas dicen que el optimismo es exagerado; muchos todavía están tratando de averiguar en qué forma vendrá el alivio. Huawei permanece en la "lista de entidades" del Departamento de Comercio de EE.UU., generalmente reservada para estados canallas y sus compañías asociadas. Los legisladores estadounidenses de ambas partes también han reiterado las solicitudes de no ceder a Huawei. El domingo, el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo que Trump no ofreció una "amnistía general" para el segundo mayor fabricante de teléfonos inteligentes y equipos de telecomunicaciones del mundo.

"Hubo pocos detalles concretos sobre cuándo Huawei podría ser eliminada de la lista de entidades", asegura Jeff Pu, analista en GF Securities con sede en Hong Kong. "Pero los inversionistas están mostrando optimismo sin esperar un resultado final".

Pu asegura que Huawei estaría esperando para ver qué compañías estadounidenses reanudarán los envíos y si empresas como Google y Qorvo Inc. están entre ellas. Tanto el sistema operativo Android de Google como los chips de radio frecuencia de Qorvo son clave para el negocio de teléfonos inteligentes de Huawei.

La administración Trump no ha dicho si eliminará a Huawei de la lista negra ni indicó un periodo específico para considerar tal movimiento. Trump dijo que las compañías estadounidenses pueden vender sus equipos a Huawei "donde no exista un gran problema de seguridad nacional". No definió qué considera una amenaza a la seguridad nacional ni especificó qué compañías pueden solicitar licencias de envío.

Huawei no ha podido obtener componentes clave como los chips de radio frecuencia de Qorvo y Skyworks o el último sistema operativo Android de Google desde mayo, cuando el Departamento de Comercio de Estados Unidos incluyó a la compañía y a decenas de sus afiliados en todo el mundo en la lista negra, la cual les impide hacer negocios con compañías estadounidenses.

Dadas estas restricciones de aprovisionamiento, Huawei dijo que se estaba preparando para una caída en los envíos internacionales de teléfonos inteligentes de hasta 60 millones de unidades este año, en parte porque la prohibición de Trump interrumpiría el acceso de Huawei a una variedad de servicios de Google como Play Store, YouTube y Gmail en sus teléfonos.