Amazon planea lanzar su propia indumentaria deportiva

Amazon.com Inc. está reclutando a algunos de los mayores proveedores de indumentaria deportiva como parte de una incursión en el sector con su propia marca, de acuerdo con fuentes al tanto, lo que potencialmente podría sacudir una industria ya tumultuosa.

Makalot Industrial Co., un proveedor taiwanés que fabrica ropa para Gap Inc., Uniqlo y Kohl’s Corp., está confeccionando indumentaria para la línea de Amazon, dijo una persona con conocimiento del acuerdo.

Eclat Textile Co., otro proveedor taiwanés, está contribuyendo al esfuerzo también: una relación observada por primera vez por la analista de SinoPac Securities Corp. Silvia Chiu.

El proyecto es nuevo y los contratos a largo plazo aún no se han firmado, según las personas involucradas. Los fabricantes están produciendo pequeñas cantidades de prendas para Amazon como parte de una prueba, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque el esfuerzo aún no se está promoviendo.

Amazon se ha aventurado previamente en la moda de marca propia, ofreciendo ropa de oficina, chaquetas y vestidos con nombres como Goodthreads y Paris Sunday. Pero el hecho de entrar en la ropa deportiva traería nueva competencia a algunas de las marcas atléticas más grandes del mundo.

La participación de Eclat es especialmente notable porque la empresa fabrica ropa para Nike Inc., Lululemon Athletica Inc. y Under Armour Inc. y tiene experiencia clave en la fabricación de ropa deportiva de alto rendimiento.

El proveedor comenzó a enviar una pequeña cantidad de ropa a Amazon en agosto, dijo Chiu en una nota ese mes. "La contribución de este año será pequeña, pero el potencial es alto", dijo.

Amazon, con sede en Seattle, no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.

NIKE AFLIGE

La medida sería una mala noticia para las compañías de ropa deportiva que ya están luchando para destacarse en un mar de competencia y descuentos.

El mes pasado, Nike dijo que espera que las ventas disminuyan nuevamente este trimestre en Norte América.

Under Armour, mientras tanto, redujo su pronóstico anual de ventas en agosto.

A Lululemon le ha ido mejor este año, pero también se enfrenta a una mayor competencia en el mercado de pantalones de yoga y otras prendas deportivas. Ese ambiente feroz en América del Norte la impulsó a buscar crecimiento en el extranjero.

Amazon también ha estado contratando personal con conocimientos en indumentaria atlética de marca propia. En enero, Kirsten K. Harris se unió a la compañía como gerente de marca senior para ropa activa de Amazon, según su perfil en Linkedin.

Anteriormente dirigió el desarrollo de la marca deportiva para mujeres de Nordstrom Inc., Zella. Antes de eso, trabajó en el desarrollo de productos para Eddie Bauer y Nike.

Harris no respondió a una solicitud de comentarios a través de LinkedIn.Amazon ha desarrollado marcas propias en parte porque cubren huecos en su inventario. Si los clientes están buscando un cierto tipo de zapato o falda, y no ven gran parte de una selección de marcas establecidas, Amazon quiere poder ofrecer sus propias opciones. A menudo, los compradores pueden no darse cuenta de que nombres como Scout + Ro y North Eleven, son propiedad de Amazon.