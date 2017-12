Aparecen muertos en su mansión el fundador del gigante farmacéutico Apotex y su esposa

El gigante farmacéutico canadiense Apotex confirmó la muerte de su millonario fundador Barry Shermam, después de que la policía informara de dos muertes "sospechosas" en la lujosa mansión de la pareja en Toronto.

La policía no identificó a las víctimas, cuyos cuerpos fueron hallados el viernes 15 de diciembre, pero los medios de Canadá afirmaron que se trataba de Sherman y de su esposa Honey, reconocidos canadienses cuyos decesos desataron muestras de dolor entre la élite política del país.

We’ve been informed of the tragic news that Barry and Honey Sherman have unexpectedly passed away. All of us at Apotex are deeply shocked and saddened by this news and our thoughts and prayers are with the family at this time. — Apotex (@Apotex) 15 de diciembre de 2017

"Hemos sido informados de la trágica noticia de que Barry y Honey Sherman han muerto inesperadamente", indicó la cuenta Twitter de Apotex, que Sherman fundó en 1974. La compañía, que se hizo célebre produciendo medicamentos genéricos, creció hasta tener más de 11 mil trabajadores en el mundo.

Just before noon today we responded to a medical call in the area of Bayview & Old Colony, two people found deceased in a home. @PC_Hoppee is at the scene, will brief media, time TBC, updates to follow ^mg — Toronto Police (@TorontoPolice) 15 de diciembre de 2017

La policía de Toronto informó en Twitter de que "dos personas [fueron] halladas muertas en una casa" en la avenida Bayview en el área de la carretera Old Colony, luego de que los agentes recibieran una llamada médica alrededor de la mediodía del viernes. Catalogaron las muertes de "sospechosas" pero, de acuerdo con los medios canadienses, por ahora no se busca sospechosos.

Sophie and I are saddened by news of the sudden passing of Barry and Honey Sherman. Our condolences to their family & friends, and to everyone touched by their vision & spirit. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 16 de diciembre de 2017

El primer ministro Justin Trudeau dijo sentirse "entristecido por las noticias de la muerte repentina de Barry y Honey Sherman". Se refirió en Twitter a la "visión y el espíritu" de la pareja conocida por su filantropía.

Linda Frum, miembro del Senado canadiense, dijo estar "destrozada por la pérdida" de la pareja, dos semanas después de presentar una medalla del Senado "a uno de los miembros más gentiles y más queridos de la comunidad judía de Canadá".

Era "gente extraordinaria", dijo Bob Rae, exprimer ministro de la provincia de Ontario, donde se sitúa Toronto. "Luchando con estas terribles noticias", escribió en Twitter. Según los medios canadienses, los Sherman habían puesto su casa en venta por unos 7 millones de dólares canadienses ($5.5 millones). En la lista Forbes, Sherman es uno de los hombres más ricos del país, con una fortuna de $3 mil millones.