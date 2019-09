Tres voces sobre emprendimiento femenino en Panamá

Tres visiones empresariales lideradas por un grupo de mujeres muestran a Panamá, a través de su cultura, destino y servicios.

What She Said, un conversatorio sobre emprendimiento femenino, fue el escenario en el que Ana Amaya; Carolina Fábrega y Yovana Segarra expusieron sobre cómo ellas ven a Panamá desde su potencial turístico y cómo a través de diferentes iniciativas se puede posicionar al país.

Ana Amaya, a través de su marca Franklin Panamá, ofrece una visión sobre la cultura Guna Yala en sus prendas de vestir. Sus diseños han estado presentes en escenarios locales y también en el extranjero. Lo más importante, asegura, es conocer el mercado.

Habla con propiedad de los golpes que se reciben cuando se emprende. Por eso advierte que "puedes tener pasión por lo que haces, pero la idea tiene que ser rentable". Esta fue una de sus lecciones a un público integrado en su mayoría por mujeres emprendedoras y otras tantas con aspiraciones de montar un nuevo negocio.

Según el Monitor Global de Emprendimiento (GEM, por sus siglas en inglés), cerca de 40 mil empresas lideradas por mujeres en Panamá no logran establecerse en firme. Es decir, son negocios que luego de los 3.5 años de operaciones, cierran sus puertas.

El principal problema radica en que no hay una diversificación en el mercado. La mayoría de las emprendedoras optan por actividades saturadas, como comercio al por mayor, hoteles y restaurantes, así como servicios profesionales, indica el reporte global.

La modelo y bloquera Carolina Fábrega, cree que un negocio exitoso debe estar apegado a la realidad. "Mientras más real seas, mejor te irá en tu emprendimiento", asegura.

Con el proyecto Viajando Sin Maleta abre una ventana hacia los lugares más recónditos del país.

Durante su intervención, no quedaron por fuera las fallas en las infraestructuras turísticas en el país y el desconocimiento que tienen los panameños sobre los destinos locales. Dijo que esto, sin duda, debe mejorar para ver cifras positivas de llegada de visitantes.

Yovana Segarra, gerente general de Marriot Executive Apartments Panamá, ve como un elemento crucial el buen servicio para captar más visitas.

Se estima que cada año entran a Panamá alrededor de 2 millones de turistas. Son visitantes que dinamizan una actividad que genera cerca de 150 mil empleos.