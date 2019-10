El café Geisha de Elida Estate toca la cima con otro puntaje histórico

Amplio pero íntimo en su complejidad y perfectamente equilibrado. Bajo estás características, unido a una aroma y sabor con toques de cítricos, jengibre y orquídea aromática, el Geisha Elida Estate Green Tip Natural Coffee, cosechado en Boquete, logró lo que hasta ahora nadie había alcanzado.

Coffee Review, que desde 1997 se ha convertido en la guía de compra de café más influyente del mundo, le dio la calificación histórica de 98 sobre una escala de 100. El Geisha cultivado en la zona productora de Chiriquí se corona en la cima y muy cercano a la perfección.

Se trata de un café presentado para evaluación por la tostadora Dragonfly Coffee, con sede en Colorado, Estados Unidos, nombrado Micro-Tostador del Año 2019 por la revista Roast.

El café casi perfecto está a la venta por parte del tostador desde el pasado 22 de octubre, en 20 paquetes o juegos de 21 gramos.

Los cafés panameños siempre han estado entre los mejores del mundo y ostentan las mayores puntuación de acuerdo con las reseñas de Coffee Review. Estar por encima de 95 puntos ya los coloca entre los mejores, tal como lo ha hecho el grano de la Haciendo La Esmeralda, de la familia Peterson, también de Boquete.

La familia Lamastus, de Elida Estate, ha estado produciendo café durante cuatro generaciones, desde 1918. El 2019 ha sido épico.

El mismo café que calificó Coffee Review rompió un récord en mayo de este año cuando obtuvo una puntuación de 95.25 en una escala de 100, resultando el ganador de la variedad geisha natural en la vigésima tercera cata de café The Best of Panamá. Posteriormente se subastó por el precio más alto que se haya pagado por un café verde sin tostar: $1,029 por libra.

Wilford Lamastus hijo, está contento por los logros, resaltando que es el resultado del trabajo de varias generación y el mejoramiento de los procesos productivos, sin olvidar la perfecta ejecución que hizo la casa tostadora del grano que fue evaluado.

"A lo largo de mi vida he visto como se ha desarrollado esta industria hacia la especialización del producto. Los 98 puntos de Coffee Review demuestran que hemos llegado lejos como industria. Un país tan pequeño como Panamá puede llegar lejos".