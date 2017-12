Centros comerciales modifican sus horarios en la recta final de las compras navideñas

Al llegar las fiestas familiares y en la oficina el tiempo es lo que hace falta, y más en esta semana, que es considerada la recta final para las compras navideñas.

Por ello, la mayoría del comercio local ha extendido su horario de labores, que incluye cerrar pasadas las 10:00 p.m. y abrir entre las 9:00 a.m. y las 10:00 a.m.

Por ejemplo, el centro comercial Albrook tendrá durante esta semana tres horarios para atender a los compradores en sus más de 500 tiendas.

Desde hoy lunes hasta el 21 de diciembre estará abierto de 10:00 a.m. a 9:00 p.m., es decir que incrementó su horario en una hora.

Para el 22 y 23 de diciembre el centro comercial Albrook laborará de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. Mientras que el 24 de diciembre estará abierto de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

En tanto, MetroMall también modificó en algo su jornada laboral, la cual incluye estar desde este martes 19 de diciembre hasta el jueves 21 de diciembre abierto de 10:00 a.m. a 9:00 p.m. Mientras que el 22 y 23 de diciembre laborará de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Además ofrecerá un espectáculo de villancicos en el área del food court, a las 6:00 p.m.

Dentro de exactamente una semana estaremos celebrando Navidad y queremos recordarte nuestros horarios para estos días. / In just one week we'll be celebrating christmas and we want to remind your our opening hours for this special time. pic.twitter.com/PtWEFdUbVX — Multiplaza Panamá (@MultiplazaPA) 18 de diciembre de 2017

Por su lado, las aproximadamente 130 tiendas de Multicentro también establecieron un horario por la recta final de las compras navideñas.

El horario de Multicentro será del 20 de diciembre hasta el 23 de diciembre de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

Otro que se preparó con un horario especial para recibir a sus clientes es el centro comercial El Dorado, que estará desde hoy y hasta el sábado abierto de 9:30 a.m. a 8:00 p.m.

Mientras que el 24 de diciembre laborará de 9:00 a.m. a 8:00 p.m., el 25 de diciembre de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. y el 31 de diciembre de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. Para el 1 de enero de 2018 tienen previstos un horario de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Por el lado artístico, en El Dorado está prevista la presentación el 21 de diciembre de la banda de música Ventura Delgado, del Instituto América, de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. Además, el 23 de diciembre actuará el Grupo Acorde a las 3:00 p.m.

Mientras que el sábado 23 de diciembre Santa Claus estará disponible de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. para que los niños se puedan tomar fotos.

En Westland Mall también modificaron su jornada, la cual se extenderá del 19 al 21 de diciembre de 11:00 a.m. a 9:00 p.m. Mientras que el viernes 22 de diciembre el horario es de 11:00 a.m. a 10:00 p.m. y el del 23 de diciembre es de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

En AltaPlaza Mall se tiene un horario de 10:00 a.m. a 9:00 p.m. Solo habrá una excepción el 22 de diciembre por su noche de compras. Estarán abiertos de 10:00 a.m. a 11:00 p.m.

Para mayores informaciones de los horarios de los centros comerciales puede consultar sus cuentas en Facebook, Twitter e Instagram.