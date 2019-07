Comprador japonés paga $1,029 por libra de café de Boquete

Elida Green Tip Coffee (variedad geisha) de la familia Lamastus logró obtener un precio récord de mil 29 dólares por libra de este grano producido en las montañas del distrito de Boquete, en la provincia de Chiriquí.

+ info Familia Lamastus bate récord mundial otra vez en subasta de café Geisha

La variedad de café fue comprado por la casa japonesa, en la subasta virtual que se llevó a cabo este martes 16 de julio.

“Es un éxito para nuestro país y aquí ganamos todos los panameños, porque podemos decir con orgullo que cultivamos en nuestro región, el mejor café del mundo comprobado por jueces internacionales y eso se dejó demostrado con los resultados de la subasta electrónica”, dijo Plinio Ruiz, presidente de la(SCAP, por sus siglas en inglés).

La subasta electrónica, que se desarrolla anualmente, resultó un rotundo éxito, al cerrar a las 11:43 p.m. de este martes 16 de julio, con una venta total de 568 mil 937 dólares con 50 centésimos por los 49 lotes, donde se logró también un precio histórico promedio por libra de 100 dólares con 70 centésimos, cuando un total de 197 compradores internacionales apostaron por el café especial de Panamá.

Dentro de la subasta electrónica hubo 13 lotes que alcanzaron precios por encima de los 100 dólares siendo el lote de café Elida Geisha Green Tip, de geisha lavado, el segundo mejor vendido a 331 dólares por libra, pagado por Saza Coffee. El tercer mejor precio fue para el lote Longboard Windy Ridge GN, al lograr 318 dólares la libra del café geisha natural y con proceso, pagado por Geshary Coffee.

Los cafés tradicionales lograron muy buenos precios, el lote Esmeralda Bourbon, de hacienda La Esmeralda, con un valor de 100 dólares la libra y los pacamaras también obtuvieron buenos precios al registrar el costo más alto, el lote de Janson Family Estate Pacamara con 250 dólares con 50 centésimos la libra.

Los compradores procedían de Inglaterra, Estados Unidos, China, Arabia Saudita, Corea de Sur, Nueva Zelanda, Taiwán, Japón, Singapur, Hong Kong, Australia, Canadá, Suiza, Colombia, Filipinas, Indonesia, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Grecia, Suecia, Irlanda, Vietnam, Kwait y España.

Esos compradores se quedaron con las 5 mil 650 libras de café geisha natural y con procesos, geishas lavados, pacamaras, tradicionales natural y con procesos, al igual que los tradicionales lavados, que resultaron con los mayores puntajes en la reciente Cata Internacional The Best of Panama.

Rachel Peterson, miembro de SCAP, agregó que se sienten muy contentos por estos resultados, pues se tenía la esperanza de romper el récord alcanzado en el 2018, cuando el lote mejor vendido logró los 803 dólares por libra, pero este año los lotes que fueron a la subasta son muy buenos, porque como productores, buscan ofrecer el mejor café de excelencia a los compradores internacionales.

Este evento no solo destaca la extraordinaria posición alcanzada por la producción especializada del café de Panamá, sino el espíritu de equipo y la devoción por la calidad que con trabajo dedicado está dando extraordinarios resultados después de más de 20 años de trabajo dedicado y sufrido de la caficultura panameña.