Copa Airlines espera reactivar vuelos a Venezuela la próxima semana

La próxima semana será el reinicio oficial de los vuelos de Copa Airlines a Venezuela, anunció el CEO y presidente ejecutivo de la aerolínea, Pedro Heilbron, al salir del foro CADE 2018.

"Esperamos renovar los vuelos lo antes posible a Venezuela, pero eso no se puede hacer de la noche a la mañana, porque esos vuelos fueron cancelados y ahorita no hay pasajeros con reservas, y no podemos volar aviones vacíos, pero esperamos restablecer esos vuelos lo antes posible para que podamos a su vez venderlos y que se reserven, y por eso esperamos que el reinicio oficial de los vuelos por parte de Copa Airlines hacia Venezuela sea la próxima semana", detalló.

Informó que en las próximas horas indicarán exactamente con cuántas frecuencias retomarán la ruta hacia Venezuela.

La aerolínea antes de la suspensión servía 5 frecuencias, de las cuales 3 diarias eran desde Caracas y Panamá ida y vuelta, otra para Valencia y otra para Maracaibo.

Heilbron admitió que la medida de suspensión anunciada el 5 de abril y que entró en vigencia los sorprendió como empresa y dejó incluso en tierra a muchos pasajeros que estaban a punto de abordar.

"Ahora se da este arreglo antes de los 90 días en que estaban suspendidos y queremos reactivarlos, pero no podemos poner un vuelo hoy porque no tenemos reservas en el sistema, necesitamos unos días para colocarlos y que se genere el factor de ocupación adecuado para que nos permita operar", agregó.

Dijo que no pueden contabilizar las pérdidas que generó la interrupción, pero afirma que sí fue un impacto importante porque las oficinas siguieron abiertas y el personal operando.

Heilbron indicó que en total se cancelaron más de 900 vuelos que corresponden a los tres meses en los cuales debía estar suspendida la operación por la resolución inicial del Gobierno de Venezuela.