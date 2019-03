Copa monitorea investigaciones por tragedia del Boeing 737 Max 8

La muerte de 157 pasajeros a bordo de un Boeing 737 Max 8, operado por la compañía Ethiopian Airlines, mantiene al mundo de la aviación a la expectativa de lo que ocasionó el lamentable accidente de ayer domingo 10 de marzo.

La aerolínea panameña Copa Airlines opera los Boeing 737-Max 9 desde el año pasado, cuando anunció que entraría la era de los "Max" en septiembre de 2018.

Ante lo sucedido con los aviones de Boeing, Copa ha comunicado que se encuentran "atentos a los resultados y hallazgos de la investigación en curso, y cumpliremos con las recomendaciones y lineamientos que sean emitidos por el fabricante y las autoridades correspondientes".

La empresa dijo que actualmente evalúan los pasos a seguir, en contacto cercano con las autoridades de aviación.

Por ahora, se conoce que las autoridades de aviación civil de China e Indonesia ordenaron que las compañías aéreas dejen de operar temporalmente con sus Max 8, y la empresa caribeña Cayman Airways anunció lo mismo con los dos aviones de ese modelo de su flota.

Lo mismo hizo Ethiopian Airlines, que tenía cinco 737 Max 8 nuevos y estaba a la espera de recibir 25 más.

Accident Bulletin no. 5 Issued on March 11, 2019 at 07:08 AM Local Time pic.twitter.com/rwxa51Fgij