Crece interés en el mundo para adquirir café panameño

Luego de los últimos resultados en la cata de café The Best of Panamá, donde los jueces internacionales dieron puntajes altos a los lotes del producto de las montañas chiricanas, ya unas 86 casas compradoras del grano se han inscrito para la subasta electrónica que se realizará el 16 de junio, a las 6:00 p.m.

Plinio Ruíz, presidente de la Specialty Coffee Association of Panamá (SCAP) confirmó la fecha de la subasta en línea y destacó que ya se han enviado 49 lotes del mejor café de Panamá, tanto de la variedad geisha, como de las otras variedades juzgadas recientemente.

“Enviamos un total de 18 muestras de geishas lavados, 18 muestras de geishas con proceso, 2 cafés tradicionales lavados, 8 tradicionales con procesos y 3 muestras de cafés de la variedad Pacamara”, detalló el vocero de SCAP.

Indicó que la SCAP, envía las muestras previamente a los compradores interesados para que evalúen el producto y de esa manera, en la subasta podrán ofertar por la muestra que deseen obtener.

Los compradores que han mostrado interés por participar de esta subasta electrónica, proceden de Francia, Emiratos Árabes Unidos, Australia, Estados Unidos, Corea del Sur, Taiwán Singapur, China y Japón.