DGI recurre a las grandes empresas para combatir evasión fiscal

FINANZAS PúBLICAS

La Dirección General de Ingresos (DGI) introducirá nuevos mecanismos de control en el pago del impuesto sobre transferencia de bienes muebles y servicios (ITBMS) en un intento de reducir la evasión de este impuesto, que se calcula entre un 40% y 50%.

El director general de Ingresos, Publio Cortés, presentó ayer en la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) una iniciativa mediante la cual las grandes empresas del país, aquellas que adquieren bienes y servicios por un valor igual o superior a $10 millones al año, se convertirán en agentes retenedores del impuesto.

Actualmente, cuando se produce una operación de compraventa, el vendedor cobra el 7% correspondiente al ITBMS y luego lo remite al fisco. Con la nueva propuesta, el comprador tendrá que retener la mitad del impuesto y trasladarlo inmediatamente a la DGI.

En un supuesto de una operación de $100, actualmente el vendedor recibe $107 y posteriormente remite $7 al fisco. Desde que entre en vigor la nueva medida, en una venta por ese mismo monto, el proveedor recibirá $103.5 y el comprador retendrá $3.5. Luego, tanto proveedor como comprador tendrán que enviar su parte al Estado.

Esta exigencia solamente recaerá sobre las empresas que compren más de $10 millones al año. La DGI establecerá anualmente cuáles son las empresas designadas como agentes retenedores. Cortés calculó que, en estos momentos, alrededor de 160 empresas cumplirían el criterio de volumen de compras y serían designadas agentes retenedores, una figura amparada en el Código Fiscal y que ya se utiliza en el caso de las compras del Estado, explicó Cortés.

El objetivo último de esta iniciativa es perseguir a las compañías que reciben el 7% cuando venden un producto y servicio pero luego no lo reportan al fisco, afectando a las recaudaciones tributarias. También aspira la DGI a detectar ingresos no declarados en el impuesto sobre la renta de las empresas.

Cortés dijo que en el actual periodo de consultas se van a escuchar las recomendaciones, pero también adelantó que la intención es “hacerlo lo más rápido posible” y que esté en aplicación para finales de este año. “Queremos hacer énfasis en fortalecer los mecanismos de control, que son demasiado flexibles”, dijo el funcionario, quien señaló que la introducción de las cajas fiscales durante la pasada administración no tuvo un efecto positivo en la recaudación del Itbms. “No significa que el sistema de cajas fiscales no pueda ser mejorado. Pero tal como fue implementado no ha logrado reducir la evasión. Al contrario, ha provocado que muchos contribuyentes tengan la certeza de que no hay mecanismos de control”.

El presidente de la comisión de Entorno Macroeconómico de la Apede, David Saied, dijo a este diario que la iniciativa contribuirá a mejorar la recaudación de impuestos y que a las empresas grandes que sean designadas agentes retenedores les generará un flujo de caja positivo durante un periodo corto de tiempo. No obstante, sí identificó un desafío para los proveedores de los agentes retenedores, empresas normalmente más pequeñas que tendrán que contarán con un menor flujo de caja.