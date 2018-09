Declaración de inconstitucionalidad de contrato causa preocupación en Cámara Minera

La declaración de inconstitucionalidad por el pleno de la Corte Suprema de Justicia del contrato suscrito entre Panamá y Minera Petaquilla ha generado una profunda preocupación entre los miembros de la Cámara Minera de Panamá.

En un comunicado divulgado por la Cámara Minera de Panamá se recuerda que el contrato ampara las operaciones que efectuó la empresa Petaquilla Gold y también “constituye el sustento legal del proyecto minero Cobre Panamá en el distrito de Donoso”.

Además, recordaron que ese proyecto está en su fase final de construcción y debería entrar en producción el próximo año y “luego de haberse invertido por parte de su propietaria First Quantum Minerals Ltd. la suma de 6 mil 400 millones de dólares”.

Los integrantes de la Cámara Minera de Panamá enfatizaron que ese fallo de la Corte Suprema de Justicia tendrá efectos tanto en los aspectos sociales, económicos y ambientales en el país.

Además, tendrá efectos en materia del respeto a la seguridad jurídica e institucional. “Situaciones como estas atentan contra la libre empresa y afectan de manera irreversible la confianza de los inversionistas en Panamá”.

“Estamos confiados en que se encontrarán las vías de solución orientadas a que el proyecto siga contribuyendo eficazmente al desarrollo sostenible”, indicó el comunicado.

Este 24 de septiembre se conoció que el pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley No. 9 del 25 de febrero de 1997, por la cual se aprueba el contrato de concesión entre el Estado y la empresa Minera Petaquilla.

La acción de inconstitucionalidad fue presentada por el Centro de Incidencia Ambiental, por violar varios artículos de la Constitución.

No obstante, este martes 25 de septiembre Minera Panamá, S.A. aseguró que su concesión se mantiene vigente, pese al fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato.

First Quantum Minerals Ltd. –empresa que posee el 90% de Minera Panamá– señaló que el fallo afecta únicamente la promulgación de la Ley No. 9 de 1997, que aprobó el contrato con Minera Petaquilla.