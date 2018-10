Diputados confrontan al MEF por el proyecto que eleva el límite del gasto

El pleno legislativo discute -desde la tarde del miércoles 3 de octubre- el segundo debate del proyecto de ley 693,que reforma la Ley de Responsabilidad Social Fiscal y la ley que crea el Fondo de Ahorro de Panamá.

Los diputados de oposición han cuestionado a la ministra de Economía y Finanzas (MEF), Eyda Varela de Chinchilla, porque presentó un proyecto de ley que aumenta el límite de déficit para este año en $300 millones, cuando la presente administración ha aumentado considerablemente el gasto de funcionamiento y la deuda pública.

La diputada independiente Ana Matilde Gómez dijo que "a nadie pueden convencer de eficiencia con una burocracia tan lenta y con un aumento de 40 mil funcionarios en cuatro años".

Los representantes del MEF defendieron que los $300 millones adicionales que se están solicitando se utilizarán exclusivamente para inyectar capital a obras públicas en ejecución y así dinamizar la economía, que sufre una desaceleración.

El proyecto contempla una reducción paulatina de los límites de déficit (1.75% para 2019 y 2020, y 1.5% a partir de 2021), consolidación que tendrá que ser asumida por la próxima administración.

El diputado y secretario general del PRD, Pedro Miguel González, dijo que el gasto se tenía que haber controlado antes para no llegar a esta situación y cuestionó el ajuste al déficit que permitió elevar el gasto cuando los aportes del Canal de Panamá no llegaban a cierto nivel. Ese ajuste, cuestionado por poco transparente, se está eliminando en este proyecto de ley, medida avalada por agencias de calificación y organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La iniciativa también modifica la regla de acumulación del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) para permitir que el instrumento de ahorro reciba más fondos. Actualmente la ley señala que si los aportes del Canal superan el 3.5% del PIB, el excedente se destina al ahorro. El umbral, no obstante, no se alcanzará. El proyecto de ley 693 plantea llevarlo al 2.5%, pero la diputada Gómez sugirió en el debate que se rebaje aún más, a 2.25%, para garantizar que los excedentes del Canal lleguen al fondo soberano.

"Ustedes han despilfarrado la riqueza nacional. Han comprometido el futuro. Han endeudado al país", dijo en el pleno el diputado González, otrora aliado de la bancada del oficialista partido Panameñista.

González dijo que "no queda otro remedio" que aprobar esta dispensa, por lo que la bancada perredista votará a favor del proyecto. "La gente dirá, bueno, por qué no votan en contra. Porque no hacerlo conlleva consecuencias negativas para la economía nacional en el futuro inmediato. Lo estamos haciendo obligados por las circunstancias, pero no se pueden ir de aquí como si acá no pasó nada", remarcó.

Información en desarrollo...