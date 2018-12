Donald Trump culpa a demócratas por cierre de gobierno federal

El presidente Donald Trump culpó el lunes a los demócratas del punto muerto por el financiamiento del muro que provocó el cierre parcial del gobierno federal.

"Prácticamente todos los demócratas con los que lidiamos hoy en día apoyan el Muro Fronterizo o una Cerca. Fue solo cuando lo volví un punto importante de mi campaña, porque la gente y drogas fluían a nuestro país sin revisión, que se opusieron. ¡Se necesita desesperadamente!", tuiteó el mandatario.

Sin embargo, según una revisión de datos de Associated Press, los arrestos en Estados Unidos en la frontera mexicana aumentaron 78% en noviembre comparado con el año previo y en su máximo nivel durante la presidencia de Trump.

Virtually every Democrat we are dealing with today strongly supported a Border Wall or Fence. It was only when I made it an important part of my campaign, because people and drugs were pouring into our Country unchecked, that they turned against it. Desperately needed!