Elida Estate Green Tip Coffee impone récord para liderar el mejor café geisha de Panamá

Obteniendo una puntuación de 95.12 en una escala de 100, Elida Estate Green Tip Natural Coffee resultó el ganador de la variedad geisha natural en la vigésima tercera cata de café T he Best of Panamá.

Esta competencia fue juzgada por 21 jueces procedentes de diversas partes del mundo.

El año pasado, una muestra de esta finca obtuvo el más alto galardón de este juzgamiento, mientras que en la subasta virtual el café geisha fue adquirido a 803 dólares la libra.

Wilford Lamastus, representante de la finca ubicada en Boquete, Chiriquí, dijo sentirse muy emocionado por el logro y ello se debe al esfuerzo que se hace en la caficultura. "Hemos implementado un nuevo proceso que se denomina anaeróbico, porque siempre estamos intercambiando e innovando", indicó.

La familia Peterson se adjudicó el reconocimiento The Panama Cup 2019 por los altos puntajes logrados por las muestras de café presentados en la cata.

Otras categorías de café especial premiadas fueron: en Geisha Lavado, que obtuvo 95 puntos Elida Estate Green Tip de la familia Lamastus; en la variedad Pacamara obtuvo el primer lugar con 89.58 el café Damarli Pacamara Nolde Imperial de David Peck.

En tanto, en los cafés naturales con procesos, el galardón lo obtuvo la muestra Las Brumas Panamá Natural Citric con 89.27 puntos de la finca de César Araúz de Renacimiento.

Mientras que Hacienda Esmeralda Catuai con 88.67 puntos se ubicó como el mejor café natural lavado.

Plinio Ruíz, presidente de la Specialty Coffee Association of Panamá señaló que cada año los productores se esfuerzan por presentar un mejor café. "Este es el resultado de un gran esfuerzo, los jueces internacionales confían en ese trabajo y están reconociendo, con altos puntajes, los cafés finos de Panamá", destacó.