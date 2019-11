Facebook mantiene su posición sobre anuncios políticos

Facebook Inc. defendió su política de no verificar la publicidad política en las elecciones generales del Reino Unido, diciendo que no era asunto de una empresa privada vigilar el discurso político.

Cuando se le preguntó si Facebook habría permitido que el Partido Conservador del Reino Unido publicara un video recientemente modificado de una entrevista con un legislador laboral de alto rango como un anuncio —video que fue ampliamente criticado por ser engañoso— Facebook respondió que sí.

“Los partidos políticos y los candidatos políticos no están sujetos a nuestras reglas de verificación de hechos”, dijo Rebecca Stimson, directora de política pública de Facebook para el Reino Unido, diciendo que era el rol de los medios y el público debatir tales temas. “Lo que el Partido Conservador puso en ese anuncio ha sido objeto de feroz discusión pública”, dijo, hablando en una llamada con los periodistas.

El gigante tecnológico estadounidense ha mantenido una fuerte posición contra la intervención en anuncios políticos, a diferencia de la plataforma rival Twitter Inc., que recientemente los prohibió. Facebook está bajo presión por su postura y los empleados de la empresa han dicho que la política va en contra de la lucha contra la información electoral errónea que se apoderó del sitio durante las elecciones presidenciales de EE.UU. en 2016.

La directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, habló el jueves en la conferencia “The Year Ahead” de Bloomberg en Nueva York, y dijo que la compañía de redes sociales se enfrentará a “una prueba masiva” en las elecciones estadounidenses del próximo año.

En un intento por tener elecciones limpias, Facebook ha introducido características para mejorar la transparencia, como la entrega de datos sobre la cantidad invertida por los partidos políticos y quién está viendo sus anuncios. Facebook también se ha esforzado por cerrar cuentas falsas que buscan impulsar campañas políticas de manera artificial.