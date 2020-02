Gobernador: 'Sin cambios profundos Puerto Rico puede acabar como Grecia'

DEUDA SUPERA LOS 70 MIL MILLONES DE DóLARES

El gobernador Alejandro García Padilla aseguró este lunes que Puerto Rico puede llegar a la situación en la que se encuentra Grecia si no impulsa cambios profundos en su estructura económica y financiera y puso como ejemplo el caso de España, entre otros países que "hicieron lo que tenían que hacer".

"Grecia es lo que puede pasar si no logramos cambios profundos, si no nos unimos y hacemos lo que tenemos que hacer para no llegar a donde llegó Grecia", afirmó este lunes GarcÍa Padilla en declaraciones a la prensa en referencia a la situación de la isla, un Estado Libre Asociado de Estados Unidos (EU) afectado por una asfixia financiera y una deuda que supera los 70 mil millones de dólares.

Sumida en un corralito, Grecia organizó el domingo un referéndum en el que el 60 % de los griegos mostraron su oposición a las condiciones impuestas por los acreedores para negociar la deuda.

"Para que Puerto Rico no llegue al nivel al que llegó Grecia, que ha tenido dos bailouts (rescates financieros) de 266 billones (266 mil millones de dólares) y aún así está sumido en el problema, tiene que tomar medidas ahora", dijo García Padilla.

En ese sentido, apuntó que el pago de la deuda "no puede proveer sufrimientos para la gente como lo que está sufriendo la gente de Grecia hoy, que tiene a los pensionados cobrando el 25% de su pensión".

En cualquier caso, insistió en evitar las comparaciones con Grecia y dijo que "sólo si no hace lo que tiene que hacer, entonces sería comparable" con ese país.Añadió que "hay alternativas" que han tomado naciones como España y Portugal, que "salieron de un problema similar bien rápido", asÍ como ciudades como Detroit (EU), que "también hicieron lo que tenían que hacer".

Previamente, el secretario de Gobernación, Víctor Suárez, dijo que el Gobierno puertorriqueño "respeta los procesos democráticos de Grecia", pero dejó claro que la isla no va a incurrir en impagos, sino que tratará de renegociar la deuda.

"Nosotros pretendemos que haya un proceso ordenado y voluntario que estamos llevando a cabo con los acreedores", dijo con el objetivo de obtener un colchón que permita "promover el crecimiento económico para lograr atender las obligaciones que tenemos".

A finales de junio, García Padilla dijo que la deuda de la isla era "impagable" y que era hora de sacar a este Estado Libre Asociado a EU de la "espiral mortal" en la que están envueltas sus finanzas públicas.

Puerto Rico es territorio estadounidense desde 1898 y se define como Estado Libre Asociado a ese país, con Constitución propia y con un importante grado de autonomía, aunque EU. se reserva apartados como defensa, moneda, inmigración y aduanas, entre otros.