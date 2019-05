Gobierno investiga la supuesta filtración masiva de datos personales de la población

El Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (Computer Incident Response Team o Csirt) de Panamá, informó que “no se ha reportado ni detectado ninguna afectación a las bases de datos gubernamentales”, como señalan algunos sitios especializados en seguridad cibernética.

No obstante, el Csirt -que es parte de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG)- anunció que está “analizando” la información publicada sobre hackeo de datos “para validar la noticia”.

“Hasta este momento no se ha reportado ni detectado ninguna brecha de seguridad en las plataformas que conforman los sistemas informáticos estatales. Una vez culminen las investigaciones acordes, los protocolos requeridos para este tipo de incidentes, se le informará a la ciudadanía sobre sus resultados”, señala un comunicado del Csirt.

El lunes 13 de mayo, Bob Diachenko, quien se presenta como periodista e investigador de seguridad informática, divulgó en su sitio de internet securitydiscovery.com que más de 3.4 millones de registros con información personal (nombre, fecha de nacimiento, número de cédula y de seguro, teléfono, correo y dirección, entre otros) de ciudadanos panameños estaban disponibles de forma pública a través de internet.

Diachenko -que dice haber utilizado un motor de búsqueda denominado Shodan- calcula que la información expuesta corresponde al 90% de la población panameña.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó este martes que “tras información divulgada en redes sociales sobre una masiva filtración digital de expedientes de más de 3 millones de panameños, la misma no guarda relación con los registros médicos ni los datos de los sistemas de pensiones de nuestros asegurados”.

Diachenko, a través de sus redes sociales, dijo haber informado de su hallazgo al Csirt. La agencia respondió que asignó un “número de referencia interno” para realizar un seguimiento del incidente reportado.

