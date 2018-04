Huelga de Suntracs desde las 7:00 a.m. al no lograrse acuerdo con la Capac

El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Luis Ernesto Carles, calificó de lamentable la postura de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), que esperó hasta la madrugada de este miércoles, 18 de abril, luego de 17 horas de negociación para decir que no podían presentar otra propuesta económica a los obreros sin la autorización de su junta directiva.

Carles señaló que el acta del día de ayer martes se cerró sin acuerdo, por lo cual, a las 7:00 a.m., se iniciará la huelga por parte de los 90 mil afiliados al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs). El funcionario indicó que el Mitradel convocó a las dos partes para que retomen la negociación hoy a partir de las 11:00 a.m.

Héctor Ortega, presidente de la Capac, quién llegó a la mesa de negociación pasada las 12:01 a.m., señaló que a las 8:00 a.m, se reunirá la junta directiva del gremio para analizar lo ocurrido en la mesa de negociación.

Indicó que la Capac mantiene su oferta de 0.5% de ajuste salarial al año para los trabajadores de la construcción, y señala que los números respaldan esta oferta.

Por su parte, Saúl Méndez, secretario del Suntracs, comentó que a partir de las 7:00 a.m., los trabajadores estarán esperando el conteo por parte del Mitradel para hacer efectivo el llamado a huelga. Aseguró que los empresarios no tienen la voluntad de negociar, ya que no presentaron ninguna oferta adicional.

Volvió a desmentir los rumores sobre acciones de protestas para el día de hoy y reiteró que el llamado consiste en que todos los proyectos en el territorio nacional sean paralizados desde las 7:00 a.m.