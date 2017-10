Intel habría cerrado división de gafas para realidad aumentada

Intel Corp. ha cerrado su marca Recon de gafas de realidad aumentada para aplicaciones deportivas e industriales, según personas familiarizadas con la decisión.

El fabricante de chips cerró la unidad de 100 empleados que hizo las gafas a mediados de año, dijeron las personas.

Intel adquirió Recon en 2015 por una suma no revelada, y ya había recortado un tercio de la fuerza laboral de la unidad antes del cierre posterior, dijo una de las personas, que pidió no ser identificada porque la decisión no se ha hecho pública.

La empresa tiene la intención de cumplir con los contratos existentes para las gafas, dijo una de las personas.

La empresa con sede en Santa Clara, California, continuará trabajando en tecnologías para impulsar la realidad virtual y aumentada, dijo una portavoz, aunque se rehusó a comentar sobre la división Recon.

Intel, el fabricante de chips más grande del mundo, ha estado tratando de reducir su dependencia de computadoras personales y expandir sus productos en otras áreas como los automóviles autónomos.