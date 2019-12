Mexicana iFone gana a iPhone en lucha por marca

MÉXICO, (AP).- La autoridad regulatoria de la propiedad intelectual respaldó a la pequeña firma mexicana "iFone" en una disputa que sostiene contra grandes telefónicas por considerar que usurpan su nombre al comercializar el conocido iPhone de Apple.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual resolvió que los dos nombres son fonéticamente idénticos y que el uso de las compañías telefónicas de la marca "iPhone" afecta a la mexicana "iFone" al confundir al consumidor.

iFone S.A. de C.V. registró su marca en 2003 en México para ofrecer servicios de telecomunicaciones mientras que Apple lo hizo en 2007 para su popular aparto móvil iPhone.

Mientras Apple no ofrece servicios de telecomunicaciones, iFone no fabrica teléfonos móviles.

El instituto resolvió que las telefónicas que comercializan el iPhone, incluido el gigante América Móvil, deben pagar una multa por unos 104 mil dólares y dejar de utilizar el nombre de ese aparato para promover servicios de telefonía móvil y planes tarifarios.

El fallo aún puede ser apelado, aunque el instituto sostiene que un 68% de sus determinaciones llegan a ser confirmadas en el proceso de impugnación.

En la decisión del instituto no se incluye a la firma Apple debido a que no promueve servicios de telecomunicación sino sólo el aparato.

Reportes previos señalaban que la compañía mexicana podría demandar a Apple por cerca de 1.500 millones de dólares por violaciones a derechos de marca, pero directivos de iFone no contestaron peticiones de The Associated Press para comentar sobre el caso y si planean alguna otra denuncia.

No es la primera vez que Apple enfrenta disputas por el nombre del popular teléfono móvil.

En 2013, la autoridad brasileña de patentes resolvió que el nombre iPhone pertenecía en Brasil a una compañía local llamada Gradiente SA.

El veredicto, sin embargo, no prohibió al gigante Apple usar el nombre en esa nación sudamericana.Gradiente comenzó a hacer celulares en Brasil y en 2004 lanzó su primer teléfono inteligente.

Su petición para usar la marca iPhone fue otorgada en 2008 y la compañía comenzó a fabricar "iphones", con la "p'' minúscula.