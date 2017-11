Minoristas de Estados Unidos esperan sumar robustas ventas con ciberlunes

La temporada de compras navideñas ha tenido un sólido comienzo y los minoristas esperan continuar con el impulso hoy con el ciberlunes (Cyber Monday), el mayor día de gasto por internet del año.

Amazon.com Inc. y Wal-Mart Stores Inc. están compitiendo por gastos del período de festividades con ofertas competitivas en televisores de pantalla plana, juguetes y artilugios.

Live now: we're sharing awesome Cyber Monday deals starting at 10am ET. Watch & save here: https://t.co/LZIUKjzxkypic.twitter.com/rpol9JO38N — Amazon.com (@amazon) 27 de noviembre de 2017

Los minoristas tradicionales Macy's Inc., Sears Holdings Corp. y JC Penney Co. cerraron las tiendas, lo que crea una oportunidad para que los minoristas llenen el vacío por internet, dijo Tom Forte, analista en DA Davidson & Co. "Hay muchas cuotas de mercado que se pueden captar", dijo.

El gasto en comercio electrónico aumentará casi 17% respecto de un año antes a 6 mil 600 millones en el ciberlunes, según estimaciones de Adobe Systems Inc.

Los compradores continúan dejando de lado las complicaciones de las tiendas y centros comerciales abarrotados por la conveniencia de comprar en línea. Se estima que el gasto por internet durante la temporada de vacaciones de noviembre a diciembre en Estados Unidos ascenderá a unos 107 mil millones de dólares este año, más del 11% del total de ventas minoristas navideñas, la mayor porción de la historia, según EMarketer Inc.

Se prevé que Amazon, el mayor minorista en línea del mundo, capture la mitad del crecimiento del gasto de comercio electrónico durante las festividades, de acuerdo con Bain & Co.

GBH Insights estimó el viernes por la tarde que Amazon había capturado hasta el 50% de todas las ventas en línea del Black Friday.

El ciberlunes se convirtió en un fenómeno cuando el comercio electrónico estaba en su infancia y la mayoría de las personas tenía conexiones lentas de acceso telefónico a internet en el hogar. Los comerciantes en línea notaron un aumento en la demanda cuando los compradores regresaban al trabajo donde tenían conexiones de alta velocidad y las compras eran menos laboriosas.

La mayoría de las personas ahora tienen conexiones rápidas en casa y en sus teléfonos móviles, sin embargo, el Cyber Monday sigue estando en boga con los compradores condicionados a buscar ofertas. También es un día en el que los compradores miran más allá de los aparatos electrónicos de gran tamaño como los televisores de pantalla plana que dominan las ventas del viernes negro y amplían su enfoque a indumentaria, juguetes y productos de belleza que probablemente se dan como regalos, dijo Lindsay Sakraida, directora de marketing de contenido de DealNews.

"A pesar de que el Black Friday es un evento en línea, hay algunas personas que todavía están desconectadas por el caos de las compras durante el fin de semana festivo", dijo. "Ciberlunes atrae a un tipo diferente de comprador que no quiere sentirse presionado por el tiempo".