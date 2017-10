Modelo actual de Panamá, insuficiente para lograr más progreso e inclusión

Panamá se ha destacado en la última década como la economía de mayor crecimiento en América Latina y sus tasas de crecimiento han sido superiores a la mayor parte de los países del mundo.

No obstante, ese crecimiento se ha basado en las inversiones físicas, un modelo que se empieza a agotar, según el Estudio Multidimensional de Panamá, elaborado por el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que fue presentado este miércoles 11 de octubre en Panamá.

“Los motores del crecimiento del país, dependientes en gran medida de la actividad del Canal así como del sector financiero y de la construcción, parecen incapaces por sí solos de seguir impulsando el progreso socioeconómico y la inclusión", señaló el centro de la OCDE.

El riesgo de no apuntalar las bases del crecimiento es que se puede desandar parte del camino recorrido.

Aunque los niveles de pobreza y pobreza extrema se han reducido considerablemente en la última década, "muchos de los que escaparon de la pobreza en los últimos años siguen siendo vulnerables y una desaceleración económica los haría regresar a la pobreza".

Mario Pezzini, director del Centro de Desarrollo de la OCDE, dijo que muchos países se enfrentan a la pregunta de cómo mantener la sostenibilidad en el desarrollo económico y puso como ejemplo el cambio de modelo económico de China, que desde hace una década migra de un esquema basado en bajos salarios y exportaciones, a uno en el que el conocimiento y la tecnología tienen un papel preponderante.

¿Cómo hacer esa transición? El estudio identifica la necesidad de mejorar la calidad del capital humano, a través de la educación y la formación.

“Hay altas disparidades en el acceso y hay retos en la mejora del desempeño de la educación. Son bienvenidos los esfuerzos que está haciendo Panamá para ingresar en las pruebas PISA en 2018.

Los datos que tenemos de 2009 muestran un desempeño dispar y un rezago de cerca de tres años de escolaridad en relación a lo que tenemos en los países de la OCDE: esto significa que un estudiante de 15 años en Panamá tiene la capacidad y las competencias de un estudiante de 12 años en los países de la OCDE", dijo Sebastián Nieto Parra, director adjunto de América Latina del Centro de Desarrollo de la OCDE.

Las deficiencias en la educación y la formación se reflejan en el mercado laboral. Del estudio se desprende que casi la mitad de las empresas formales panameñas reportan dificultades para encontrar trabajadores con las competencias que necesitan, en comparación con cerca del 38% en los países de la OCDE.

El viceministro de Economía, Iván Zarak, dijo que el resultado del análisis no es una sorpresa pero sí es valioso el estudio. “Los retos en educación son sabidos para todos.

La principal causa de la desigualdad en Panamá es la educación. Si no mejoramos la educación no vamos a reducir la desigualdad a punta de proyectos de inversión social. Estos son un paliativo, no una cura", señaló.