Protesta digital

El 22 de abril, Juan Williams creó la petición “Uber se queda en Panamá”, dirigida a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Julio González y Ulises Calvo. Hasta la fecha tiene 12 mil 349 firmas y su meta es llegar a las 15 mil.

Este apoyo a la aplicación y el servicio de Uber, que adoran sus clientes pero detestan los transportistas, ha generado posiciones antagónicas. El día de ayer fue un claro ejemplo de ello.

Mientras los taxistas paralizaban su servicio como mecanismo de presión para que Uber se vaya del mercado local, los usuarios de este sistema se activaron en las redes sociales con decenas de mensajes a favor de la compañía de transporte privado, al tiempo que la empresa redoblaba su esfuerzo para ganar empatía.

"El hecho de que los taxis suban a personas desconocidas y que te lleven o no si les da la gana, me hace sentir que son muy inseguros”.

Con la plataforma #PanamaNoPara, los usuarios podían pedir desde su celular y de forma gratuita una gorra, una camiseta, dulces y una pequeña bandera de Panamá, cuya entrega estaba a cargo de los conductores de Uber.

Las fotos de los regalos invadieron las cuentas de Facebook e Instagram con comentarios como: “Gracias por siempre decir sí voy”, “Por respeto al usuario y a su voluntad de decidir a donde ir y obtener un buen servicio”. Los clientes panameños han salido a defender la plataforma al igual que ha ocurrido en otros países en los que los transportistas le han declarado la guerra a un sistema que parece llenar las necesidades del mercado.

El usuario solicita el servicio de Uber a través de la aplicación del celular, que además permite calcular el costo dependiendo del tiempo y distancia que recorrerá.

Además, tiene la posibilidad de dividir la tarifa con sus amigos de viaje si tienen el app en su celular.

Cuando finaliza el recorrido, el conductor y el usuario se califican. Los automóviles son nuevos o están en buenas condiciones, y el cliente puede sugerir la ruta que debe tomar el conductor y ver desde su celular quién es este antes de subir al auto.

Para los taxistas se trata de una competencia desleal y advierten que la empresa no tiene concesión para brindar el servicio de transporte y tampoco un certificado de regulación.

Sin embargo, este tipo de servicios cada día se abre más espacio. En Panamá operan otras plataformas como TuChofer y Tllevo de capital panameño.

Cabify anunció que comenzará a operar en Panamá desde junio. La plataforma, de capital español, ofrece el servicio de vehículos y un chofer privado y se enfocará en clientes corporativos.

Uso Uber desde hace muchos años. No es una empresa de transporte, sino una plataforma tecnológica. No recoge pasajero en la calle, no maneja dinero, es otra cosa”.

