Putin llama a Occidente a apoyar el ingreso de Rusia en la OMC

MOSCÚ, Rusia (EFE).- El primer ministro ruso, Vladímir Putin, llamó este jueves a Estados Unidos (EU) y los países europeos a apoyar el ingreso de Rusia en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y no esconderse tras el veto de Georgia.

"Me surge una pregunta legítima: Nuestros socios en Europa y EU quieren o no quieren que Rusia sea miembro de la OMC? No hay que esconderse tras el asunto georgiano", afirmó Putin durante un foro inversor, citado por las agencias rusas.

Putin añadió: "Si quieren (apoyar el acceso ruso), pueden hacerlo muy rápido, más aún cuando hemos alcanzado ya los principales acuerdos".

En cambio, si Occidente no desea ver a Rusia en el seno de la OMC, "por supuesto, se puede recurrir al asunto georgiano y a otros problemas", dijo.

"Ahora qué es lo que escuchamos de nuestros socios? Escuchamos: vayan y pónganse de acuerdo con Georgia. Y nuestros socios georgianos regresaron con las demandas que presentaron al principio del proceso. Es decir, endurecieron su postura", indicó.

Putin se preguntó: "El ingreso en la OMC va en beneficio de Rusia o no? Al 50 por ciento. Pero, en general, hay más cosas positivas que negativas".

"Estamos dispuestos a entrar en la OMC. Pero lo haremos sólo, por supuesto, en caso de que no nos pongan unas condiciones inaceptables para nosotros", dijo.

Putin y el presidente, Dmitri Medvédev, han acusado a EU de poner trabas al ingreso ruso, la última gran economía al margen de esa organización.