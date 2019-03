Reguladores antimonopolio de la Unión Europea se fijan en Amazon, Facebook y Apple

Los gigantes estadounidenses de la tecnología podrían tener un respiro después de dos décadas de investigaciones antimonopolio de la Unión Europea. Pero no por mucho.

Mientras que Google acaba de recibir una tercera, y posiblemente última, multa de la UE el miércoles, los reguladores todavía tienen sus ojos puestos en Amazon.com Inc., Apple Inc. y Facebook Inc.

La jefe antimonopolio de la UE, Margrethe Vestager, dijo a los reporteros a principios de este mes que una investigación en una etapa temprana sobre el uso potencial de los datos de Amazon para superar a las tiendas más pequeñas en su plataforma está "bastante avanzada" y que "le gustaría tomar medidas más decisivas" antes de dejar el cargo este año. Eso podría significar el inicio de una investigación en toda regla.

Vestager también ha prometido examinar una queja de Spotify Technology SA contra la tienda de aplicaciones de Apple y dijo que "está interesada" en el potencial comportamiento anticompetitivo de Facebook.

"La verdad es que muchos consideran que Google y Facebook están fuera de control", dijo Jonathan Compton, socio de DMH Stallard en el Reino Unido, en un correo electrónico después de la multa del miércoles. “El problema más profundo es qué hacer al respecto. Incluso si se toma la decisión de regular las grandes plataformas, y ese es un problema en sí mismo relacionado con la libertad de expresión, ¿cómo pueden esas plataformas regular su contenido cuando tienen aproximadamente dos mil millones de usuarios?

La comisionada de protección de datos de Irlanda, Helen Dixon, ya está investigando al menos siete casos de privacidad dirigidos a Facebook, y existen varias otras investigaciones de su oficina dirigidas a "grandes compañías de Internet", dijo en una entrevista en febrero. El regulador de datos de Francia en enero impuso una multa récord de 50 millones de euros contra Google, lo que demuestra que los vigilantes se están tomando en serio las nuevas directrices.

Están surgiendo nuevos riesgos regulatorios para las empresas de tecnología. La UE acordó nuevas reglas para las plataformas en línea en febrero que exigen a las empresas de Internet abordar algunos problemas por los que se ha abierto casos de competencia antimonopolio. Tendrán que proporcionar términos de servicio claros, más transparencia sobre cómo se clasifican los productos y establecer un sistema para manejar las quejas. Las compañías también están obligadas por las nuevas reglas a "revelar exhaustivamente" cualquier ventaja que den a sus propios productos.

Una reforma de derechos de autor completada el mes pasado obliga a las empresas web a compensar a los editores y creadores por el contenido que aparece en sus sitios web. Al mismo tiempo, los reguladores de la UE están exigiendo a Twitter Inc., Facebook y Google hacer más para combatir la desinformación en Internet antes de las elecciones de mayo.