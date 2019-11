Superintendencia de Bancos ordena liquidación forzosa de AllBank

La Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó este viernes 8 de noviembre la liquidación forzosa del banco de capital venezolano AllBank.

El regulador había tomado control administrativo y operativo del banco el pasado 9 de septiembre. Luego de una evaluación del administrador interino y de la propia Superintendencia "se demuestra que, debido a la situación financiera, operacional y de gobierno corporativo de Allbank, Corp., no procede reorganizarlo o intentar su venta a otro banco".

La intervención del banco en Panamá se produjo después de que Banco del Orinoco, N.V., banco controlado por el mismo grupo en Curazao fuera intervenido por el regulador de la isla caribeña. En esa entidad está colocada una cuarta parte de los activos líquidos de AllBank y además presta servicios de custodia de una tercera parte de las inversiones en valores que forman parte de los activos productivos de Allbank, explicó el regulador en una nota del 9 de septiembre. "Ello resulta en que el Banco Orinoco N.V no puede seguir prestando sus servicios regulares, no podrá ofrecer nuevos servicios, ni captar clientes y no podrá ser obligado a cumplir con sus deudas, por lo que por el momento serán congelados todos sus activos".

La intervención de AllBank en Panamá causó preocupación entre sus clientes y depositantes. Un grupo de empresarios de Zona Libre de Colón envió una carta al superintendente de Panamá, Ricardo Fernández, advirtiendo del riesgo operativo que corrían sus empresas por la intervención de AllBank, ya que era el único banco que permitía relaciones con Cuba y habían depositado en esa entidad su capital de trabajo.