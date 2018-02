Donald Trump sanciona ley de presupuesto

El presidente Donald Trump sancionó el viernes el acuerdo presupuestario aprobado horas antes por la Cámara de Representantes.

"Acabo de firmar ley", tuiteó el presidente. "Nuestras Fuerzas Armadas serán más fuertes que nunca. Amamos y necesitamos nuestros militares, les dimos todo — y más. Primera vez que sucede en mucho tiempo. ¡También significa EMPLEOS, EMPLEOS, EMPLEOS!".

La Cámara de Representantes actuó con rapidez en la madrugada para levantar el cierre gubernamental y aprobar un acuerdo presupuestario de 400 mil millones de dólares.

El plan superó la oposición de demócratas progresistas, que exigen protección para los dreamers, y de los conservadores del Tea Party que se niegan a respaldar enormes incrementos de gasto.

