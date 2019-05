Estados Unidos suspende el servicio aéreo con Venezuela

La Secretaría de Transporte estadounidense ordenó este miércoles 15 de mayo la suspensión del servicio aéreo entre Venezuela y Estados Unidos.

Esta orden afecta los servicios de carga y pasajeros que se ofrecían entre ambas naciones. Además incluye los servicios de correo público y privado.

Secretary of Transportation Orders Suspension of Air Service Between the U.S. and Venezuela, more information here: https://t.co/btFQ9QLSxL