Varela: Error, carta de abogados de la Organización Trump

El presidente panameño Juan Carlos Varela dijo este viernes 13 de abril que los abogados de la Organización Trump cometieron un error al enviar una carta a su oficina en la que le solicitan su ayuda en una disputa por el control de un hotel de lujo, medida que los expertos dicen mezcló flagrantemente los intereses empresariales y gubernamentales del presidente de Estados Unidos.

De visita en Perú para participar en la Cumbre de las Américas, Varela le dijo a The Associated Press que no cree que Donald Trump haya intervenido directamente en el envío de la misiva, e indicó que él no se siente presionado para involucrarse en la resolución del pleito.

Sin mencionar específicamente al mandatario estadounidense, dijo que es importante que los funcionarios públicos separen claramente sus intereses privados y los de la población.

“Ese es un muro que debe erigirse”, señaló. “Uno tiene que hacer a un lado sus intereses privados y enfocarse en los intereses de su pueblo”.

La misiva de un despacho de abogados panameño en nombre de la compañía de Trump llegó a la oficina de Varela tras meses de una amarga disputa por un hotel en Panamá, y proporcionó una muestra palpable del tipo de conflicto que los expertos temían podía ocurrir cuando Trump se negó a desligarse de su amplio imperio de hoteles y otros intereses en más de 20 países después de que asumió la presidencia de Estados Unidos.

La Organización Trump alega que los dueños de la propiedad a la orilla del mar en Panamá pusieron fin indebidamente a su acuerdo de administración, amparados en el el argumento de que la imagen de la marca se había deteriorado y que los administradores estaban realizando una mala gestión.

En marzo, funcionarios judiciales panameños que apoyaban al propietario mayoritario y una juez de paz respaldada por policías le ordenaron al equipo administrativo de Trump que desalojara la propiedad. En un video difundido por todo el mundo, los trabajadores retiraron el nombre de Trump del hotel y le pusieron un nuevo nombre.

Varela indicó que la primera vez que se enteró de la carta fue cuando vio un encabezado en el periódico, y dijo que nunca la leyó.

En la misiva fechada el 22 de marzo, de la cual la AP obtuvo una copia, abogados de la Organización Trump solicitaban “en forma urgente” la influencia del líder panameño para ayudar a revertir el cáustico desalojo de la compañía como administradora de la torre de lujo de 70 pisos.