Venezuela: economía se habría desplomado un 16.6% en 2017

Cifras preliminares recabadas por el Banco Central de Venezuela indican que la economía de la nación en crisis se contrajo casi un 17% en 2017, según dos personas cercanas al tema.

Por primera vez desde 2016, la autoridad monetaria prepara una lista de indicadores macroeconómicos para el Fondo Monetario Internacional a fin de evitar sanciones, que incluyen una posible expulsión de la entidad. Técnicos bancarios comenzaron a trabajar en turnos extendidos y durante fines de semana a principios de mes para entregar nuevos datos de crecimiento e inflación y cumplir con la fecha límite del 30 de noviembre que fijó el FMI.

Los datos preliminares apuntan a un segundo año consecutivo de contracción de dos dígitos en el país petrolero, criticado por una mala gestión, el colapso de los servicios públicos y el hambre a gran escala. Los economistas no han tenido otra que adivinar la profundidad exacta de la crisis, ya que el gobierno casi no aporta datos oficiales. La estimación del PIB no fue definitiva y otros indicadores como la inflación aún no están listos, aclararon las fuentes.

Un vocero del ente emisor declinó comentar sobre las cifras.

En mayo, el directorio ejecutivo del FMI emitió una declaración de censura contra Venezuela por su falta de información. "La entrega de datos fue un primer paso esencial para comprender la crisis económica de Venezuela e identificar una posible solución", señaló en aquel entonces la junta en un comunicado, y agregó que se reuniría nuevamente en seis meses para revisar la situación del país.

Analistas plantean que una expulsión del FMI causaría que Venezuela pierda el acceso a los pocos fondos restantes que tiene asociados al organismo y podría provocar también un incumplimiento cruzado de algunos bonos soberanos.