Airbnb y las compras en línea (Amazon y Temu) tendrán que pagar 7% de ITBMS; Chapman

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Gobierno busca que paguen ITBMS cuando los bienes sean adquiridos en plataformas del exterior y consumidos en Panamá.

El ministro de Economía, Felipe Chapman, reveló que servicios de alojamiento como Airbnb y las compras en línea que ingresen al país pagarán 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS).

Este es el plan, si se aprueba el proyecto de ley 30-26, que adiciona y modifica disposiciones del Código Fiscal relativas a la tributación de determinadas operaciones de la economía digital y dicta otras disposiciones.

El ministro explicó que no se trata de crear un nuevo impuesto, sino de “corregir un vacío” que permite que algunas operaciones realizadas desde el exterior no reciban el mismo tratamiento tributario que las compras efectuadas dentro de Panamá.

Los nuevos ingresos servirían como renta sustituta por los recursos que el Estado dejaría de percibir con los cambios al Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI), que contempla eliminar el cobro del 2% de este impuesto para quienes compren por primera vez una vivienda nueva de hasta $120,000.

De acuerdo con Chapman, el proyecto aprobado este martes 18 de agosto en Consejo de Gabinete, busca cumplir con el artículo 276 de la Constitución, que establece que cuando se modifica una exención o un impuesto que genera ingresos al Estado debe establecerse una renta sustituta.

El ministro puso como ejemplo las compras en línea: un producto adquirido en un comercio en Panamá paga ITBMS, pero el mismo producto comprado en una plataforma del exterior y recibido en Panamá puede no pagar el impuesto. Se refiere a las compras en plataformas tipo Amazon o Temu.

La iniciativa busca que esas compras también paguen ITBMS, de manera que tengan el mismo tratamiento tributario que las compras realizadas dentro del país.

El proyecto también contempla a los alojamientos ofrecidos a través de plataformas como Airbnb. El ministro explicó que se busca aplicarles una tasa que ya existe y que actualmente pagan los hoteles.

Camilo A. Valdés, director de Ingresos, se refirió al principio de igualdad tributaria, es decir, que si dos contribuyentes brindan el mismo servicio, ya sea físico o digital, deben cumplir con las mismas obligaciones tributarias.

El proyecto amplia la aplicación del ITBMS frente a determinadas operaciones propias de la economía digital.

La Presidencia de las República agregó que se incorporan criterios que permiten identificar cuándo los bienes o servicios digitales son utilizados, consumidos o aprovechados en el territorio nacional, considerando elementos tales como la ubicación de la cuenta bancaria o instrumento de pago utilizado, la dirección de facturación, la dirección de protocolo de internet, el código de país de la tarjeta SIM y demás indicadores razonablemente vinculados con la localización del usuario.