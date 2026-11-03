Alicorp compra negocio de Flora Food Group por más de $150 millones y suma La Perfecta en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La operación de la corporación peruana abarca cerca de 30 territorios de América Latina y el Caribe e incluye 19 marcas. Panamá formará parte de la nueva estructura regional de distribución y abastecimiento, apoyada por una planta de producción ubicada en Cali, Colombia.

La empresa peruana Alicorp anunció el cierre de la adquisición del negocio de Flora Food Group en alrededor de 30 territorios de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, mediante una operación cuyo valor empresarial supera los 150 millones de dólares.

La transacción anunciada por Alicorp esta semana, incluye marcas de productos untables con presencia en distintos mercados, entre ellos Panamá, donde se incorpora la marca La Perfecta al portafolio de la compañía.

La operación, comunicada el 2 de noviembre de 2026, contempla la incorporación de 19 marcas, entre transferidas y licenciadas para su comercialización exclusiva, y representa una ampliación de la presencia regional de Alicorp en la categoría de untables, que incluye productos como margarinas y otras alternativas para untar.

¿Qué cambia en Panamá?

Para el mercado panameño, uno de los principales efectos de la adquisición es la incorporación de La Perfecta a la plataforma comercial de Alicorp. La marca pasará a formar parte de una operación regional que busca aprovechar las capacidades de producción, innovación, comercialización y distribución de la empresa.

Margarina La Perfecta en Panamá pasará a formar parte del portafolio de Alicorp.

La empresa informó que la planta ubicada en Cali, Colombia, tendrá un papel importante en el abastecimiento de Panamá, junto con los mercados de Colombia, Ecuador y Perú.

Sin embargo, la compañía no ha detallado si la operación implicará cambios en los precios de venta, inversiones adicionales, modificaciones en los canales de distribución o contrataciones en Panamá. Tampoco se ha informado sobre variaciones en los volúmenes de importación destinados al mercado local.

En cuanto a los consumidores, Alicorp aseguró que su prioridad será mantener la continuidad del abastecimiento y los estándares de calidad durante la transición.

Aseguró que trabajará inicialmente con Flora Food Group mediante acuerdos transitorios de suministro, servicios y licenciamiento, con el respaldo de equipos comerciales y técnicos.

$993 millones o el equivalente a 3,436 millones de soles peruanos, fueron las ventas consolidadas, de Alicorp, un crecimiento de 14.2% en el tercer trimestre de 2026. 715 mil toneladas métricas fue el volumen comercializado en el tercer trimestre de 2026 lo que representó un aumento de 10.4%. $116 millones fueron las ventas de negocios internacionales, 2.2 veces más que el año anterior. Las ventas de consumo en Perpu fueron de $336.1 millones.

Una operación que amplía su presencia regional

Además de La Perfecta en Panamá, el acuerdo incorpora marcas como Rama en Colombia; Bonella y Dorina en Ecuador; y Dorina y La Danesa en Perú. También contempla la comercialización exclusiva de Country Crock y otras marcas en mercados de Centroamérica y el Caribe.

La adquisición incluye la integración de equipos responsables de las marcas y de la planta de Cali, con el propósito de dar continuidad a las operaciones y aprovechar su conocimiento de los mercados.

Alicorp informó que la transacción fue evaluada por las autoridades competentes en los mercados correspondientes y que su alcance específico depende de los acuerdos establecidos en cada territorio.

La compañía suma 19 marcas a su portafolio, entre transferidas y licenciadas para su comercialización exclusiva, en diferentes países de la región; fortaleciendo su presencia en la categoría de untables. Cortesía

Con esta adquisición, la empresa amplía su participación en el negocio de productos untables en América Latina. En Panamá, el impacto inmediato anunciado se concentra en el cambio de control comercial de La Perfecta y su integración a una red regional de abastecimiento, mientras que los posibles efectos sobre precios, competencia e inversiones locales dependerán de las decisiones que adopte la compañía en las siguientes etapas.

La empresa reportó ventas trimestrales por $993 millones al cierre del tercer trimestre, activos totales por $3,808 millones y un crecimiento de aproximadamente 2.3 veces en las ventas internacionales.

Alicorp, es una empresa peruana vinculada al Grupo Romero, tiene sus orígenes en 1956, cuando inició operaciones en el Callao bajo el nombre de Industrias Anderson, Clayton & Co., dedicada a la fabricación de aceites y jabones.

En 1971 fue adquirida por el Grupo Romero y, tras varias fusiones y adquisiciones, adoptó en 1997 el nombre de Alicorp S.A.A.

Su expansión internacional comenzó en 2005, con exportaciones a distintos países de América Latina, seguida de adquisiciones en Argentina, Brasil, Bolivia y otros mercados.