VIDEOS EN INTERNET

Amazon entra a la competencia con Netflix y Hulu con un servicio de video por internet. Los clientes ahora pueden pagar $8.99 al mes para ver el servicio de video en streaming de Amazon Prime.

Previamente, la única forma de ver videos era pagando $99 anuales por la membresía Prime, que incluye envíos gratuitos en dos días en artículos que vende el sitio en internet.

La opción de video no incluye ningún beneficio en los envíos de paquetería. A $8.99 dólares al mes, el servicio de video de Amazon es un dólar más barato que el de Netflix y uno más caro que el de Hulu.

Amazon.com Inc. también está ofreciendo la opción de prepago de su membresía total Prime por $10.99 al mes.

La decisión de Amazon de separar su servicio de video streaming podría causar algunas deserciones de los clientes de Netflix, escribió Michael Pachter, analista de Wedbush en una nota para los clientes.

Ambas empresas han invertido mucho en programación exclusiva y original. Netflix tiene "Orange is the New Black", "House of Cards" y un par de series inspiradas en personajes de Marvel.

La oferta de Amazon incluye "Transparent", "Mozart in the Jungle" y otros programas trasmitidos en un principio por HBO.

Con Hulu, los usuarios pueden ver muchos episodios actuales de televisión y también está incrementado sus programas exclusivos, con "The Mindy Project" y "Difficult People".