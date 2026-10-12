NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que mantendrá cerrados hasta nuevo aviso varios puertos estatales en cinco provincias del país, mientras se realizan inspecciones para verificar las condiciones estructurales de las instalaciones tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre.

La medida incluye a Puerto Vidal y Puerto Mutis, en Veraguas; Puerto Almirante, en Bocas del Toro; y las instalaciones portuarias ubicadas en Coclé, Herrera y Los Santos, informó la institución.

La AMP también suspendió temporalmente la atención al público en sus oficinas administrativas de Veraguas, Herrera, Coclé y Los Santos, así como en las sedes de Remedios, en Chiriquí, y Almirante, en Bocas del Toro.

Puertos mantienen atención de zarpes

Pese al cierre preventivo, la entidad informó que en los puertos de Almirante, Mutis y Pedregal se mantendrá la atención de los zarpes.

La autoridad marítima indicó que, en coordinación con las entidades correspondientes, sigue con las evaluaciones técnicas para determinar las condiciones de las instalaciones y garantizar la seguridad de las operaciones portuarias.

La Autoridad Marítima de Panamá mantiene cerrados hasta nuevo aviso varios puertos estatales en Veraguas, Bocas del Toro, Coclé, Herrera y Los Santos, mientras realiza inspecciones para verificar las condiciones de las instalaciones tras el sismo. En Almirante, Mutis y Pedregal… pic.twitter.com/Z3nnKBuhln — La Prensa Panamá (@prensacom) October 12, 2026

La institución también señaló que adoptará las medidas necesarias para proteger sus instalaciones y que la decisión toma en cuenta la situación de los colaboradores portuarios cuyas viviendas y familias resultaron afectadas por el movimiento sísmico.

El terremoto de magnitud 7.5 tuvo su epicentro a 39 kilómetros al oeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos.

Daños estructurales

De acuerdo con Jonathan Guerini, jefe del Departamento de Operaciones Portuarias de la AMP, las principales afectaciones identificadas incluyen grietas en paredes, muelles y algunos pilotes, así como desprendimientos de cielo raso y caída de mobiliario.

23 puertos estatales están bajo administración de la AMP. 8 instalaciones afectadas 4 en Los Santos, 2 en Herrera, 1 en Chiriquí y 1 en Bocas del Toro. 100% de operación en los puertos de Balboa y Cristóbal.

El funcionario subrayó que actualmente se realizan evaluaciones más detalladas para determinar la magnitud de los daños y establecer las reparaciones necesarias antes de proceder con la reapertura de las instalaciones.

Guerini señaló que la mayoría de los puertos afectados están dedicados a la actividad pesquera, por lo que la institución trabaja en un plan de contingencia que permita mantener la atención a los usuarios y verificar las condiciones de las embarcaciones para emitir las correspondientes autorizaciones de zarpe.

Además, reveló que todavía no han podido acceder a los puertos de La Enea, en Guararé, y Búcaro, en el distrito de Tonosí, debido a los daños registrados en las carreteras. Esta situación ha impedido completar las inspecciones para determinar las condiciones de ambas instalaciones.

Puertos Balboa y Cristóbal

En cuanto a las terminales concesionadas dedicadas al movimiento de contenedores, Guerini explicó que las operaciones fueron suspendidas temporalmente el viernes 9 de octubre, como parte de los protocolos de evacuación y seguridad del personal tras el terremoto.

Sin embargo, desde el sábado 10 de octubre, los puertos de Balboa y Cristóbal retomaron sus actividades. El funcionario aseguró que ambas terminales ya operan al 100% de su capacidad y que, hasta el momento de sus declaraciones, no se habían reportado pérdidas.

Pese a las afectaciones registradas en algunas instalaciones estatales, el movimiento de carga y descarga de contenedores continúa con normalidad y no se prevén retrasos en las operaciones portuarias, según explicó Guerini.

De acuerdo con el funcionario, los buques siguen arribando al país dentro de las ventanas operativas establecidas, mientras que el ferrocarril y las terminales de combustible también han mantenido sus actividades regulares.