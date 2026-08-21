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    Infraestructura

    AMP rediseña muelle de Puerto Armuelles mientras obra alcanza 72% de avance

    La Autoridad Marítima de Panamá informó que la obra registra 72% de avance físico e incorpora un rediseño de la plataforma de atraque para ampliar sus capacidades y convertir Puerto Armuelles en un puerto multipropósito.

    Redacción de La Prensa
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    AMP rediseña muelle de Puerto Armuelles mientras obra alcanza 72% de avance
    Obra de Puerto Armuelles. Cortesía AMP

    La construcción del Muelle Multipropósito de Puerto Armuelles, en Chiriquí, registra un avance físico de 72% y entra en una nueva fase de planificación con el rediseño de la plataforma de atraque, informó la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

    El ajuste busca ampliar la capacidad operativa de la infraestructura, adecuarla a las exigencias del comercio marítimo actual y garantizar su funcionalidad a largo plazo, como parte de la transformación del proyecto hacia un modelo de puerto multipropósito.

    Durante un conversatorio con autoridades locales y empresarios de Puerto Armuelles, el administrador de la AMP, Luis Roquebert, explicó que la entidad solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) una consultoría para definir la estrategia de desarrollo del área portuaria. El análisis recomendó avanzar hacia un esquema multipropósito basado en estudios oceanográficos y de mareas.

    AMP rediseña muelle de Puerto Armuelles mientras obra alcanza 72% de avance
    el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert. Cortesía AMP

    Como parte de esta nueva etapa, el proyecto contempla la construcción de una línea de conducción para la exportación de aceite de palma, la instalación de una pasarela para visitantes y otras adecuaciones técnicas vinculadas con la modernización y puesta en operación del muelle.

    Las obras pendientes representan aproximadamente el 20% de la primera etapa del proyecto y requieren una inversión adicional de $10.2 millones, mediante una adenda que actualmente está a la espera del refrendo de la Contraloría General de la República.

    Entre los avances alcanzados se destaca la culminación del 100% del viaducto de acceso al nuevo muelle y cerca del 80% de construcción del edificio administrativo de la AMP.

    Paralelamente, la entidad desarrolla una evaluación económica complementaria del proyecto Terminal Multipropósito de Puerto Armuelles y un análisis de alternativas técnicas y diseño conceptual para una siguiente etapa. Además, mantiene conversaciones con al menos 12 empresas interesadas en establecer operaciones en la zona.

    Redacción de La Prensa

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