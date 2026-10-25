La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) hizo un llamado urgente este domingo, 25 de octubre, a las autoridades nacionales y a la sociedad civil para pasar de la asistencia inmediata a un plan integral de reconstrucción con soluciones permanentes, rigor técnico y total transparencia.

El presidente del gremio, Alberto López Tom, enfatizó que la recuperación tras el reciente sismo debe centrarse en devolver la dignidad y estabilidad a miles de familias damnificadas en las regiones de Azuero, Coclé y Veraguas.

Apede pide acelerar reconstrucción y transparencia en el uso de recursos tras terremoto
Alberto López Tom, presidente de Apede.

Según cifras del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), más de 11,300 viviendas han sido evaluadas, registrando 2,890 con daño total y 6,874 con daños moderados o parciales. Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) reporta a más de 5,600 personas albergadas, entre ellas más de 1,100 niños y adolescentes.

Transparencia e impulso económico local

Ante este escenario, Apede valoró la iniciativa gubernamental de crear un fideicomiso para administrar las donaciones del sector privado, pero exigió plazos claros y rendición de cuentas pública para evitar las irregularidades registradas en emergencias pasadas.

En el ámbito económico, la organización solicitó una acción coordinada entre el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), la Autoridad de Turismo (ATP) y la Ampyme. El objetivo es otorgar financiamiento ágil, periodos de gracia y facilidades de pago para que los micro y pequeños empresarios locales puedan reabrir sus negocios e impulsar el empleo en sus propias comunidades.

Educación y gestión de riesgos

APEDE destacó que la recuperación edilicia debe contemplar el impacto del fenómeno de El Niño y garantizar la gestión de riesgos para futuras emergencias. Además, instó a agilizar la rehabilitación de los más de 853 centros educativos inspeccionados para asegurar el pronto retorno de los estudiantes a las aulas de manera segura.