Apede pide acelerar reconstrucción y transparencia en el uso de recursos tras terremoto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El gremio empresarial insta al Gobierno y a las instituciones a priorizar la vivienda digna, la reactivación de las mipymes y la educación en Azuero, Coclé y Veraguas, evitando soluciones temporales e ineficiencias.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) hizo un llamado urgente este domingo, 25 de octubre, a las autoridades nacionales y a la sociedad civil para pasar de la asistencia inmediata a un plan integral de reconstrucción con soluciones permanentes, rigor técnico y total transparencia.

El presidente del gremio, Alberto López Tom, enfatizó que la recuperación tras el reciente sismo debe centrarse en devolver la dignidad y estabilidad a miles de familias damnificadas en las regiones de Azuero, Coclé y Veraguas.

Alberto López Tom, presidente de Apede.

Según cifras del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), más de 11,300 viviendas han sido evaluadas, registrando 2,890 con daño total y 6,874 con daños moderados o parciales. Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) reporta a más de 5,600 personas albergadas, entre ellas más de 1,100 niños y adolescentes.

Transparencia e impulso económico local

Ante este escenario, Apede valoró la iniciativa gubernamental de crear un fideicomiso para administrar las donaciones del sector privado, pero exigió plazos claros y rendición de cuentas pública para evitar las irregularidades registradas en emergencias pasadas.

En el ámbito económico, la organización solicitó una acción coordinada entre el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), la Autoridad de Turismo (ATP) y la Ampyme. El objetivo es otorgar financiamiento ágil, periodos de gracia y facilidades de pago para que los micro y pequeños empresarios locales puedan reabrir sus negocios e impulsar el empleo en sus propias comunidades.

Educación y gestión de riesgos

APEDE destacó que la recuperación edilicia debe contemplar el impacto del fenómeno de El Niño y garantizar la gestión de riesgos para futuras emergencias. Además, instó a agilizar la rehabilitación de los más de 853 centros educativos inspeccionados para asegurar el pronto retorno de los estudiantes a las aulas de manera segura.